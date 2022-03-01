نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة عائلة بأكملها بسبب طهي المكرونة بهذه الطريقة الخاطئة تصرف تفعله الأمهات احذروا قبل فوات الاوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة المكرونة أحد الوجبات المفضلة لدي الكثير من الناس يحبونها ويستمتعون بإعدادها وهناك عدة وصفات مختلفة يمكن إعداد المكرونة بها، وهي تعد من الوجبات السهلة التي يمكن أن يصنعها أي شخص ولكن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها الشخص أثناء إعداد المكرونة تؤثر على طعم المكرونة بشكل ‏سلبي، وفيما يلي سنتحدث عن الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء سلق المكرونة وتؤثر بشكل سلبي عليها.

‏أخطاء تحدث عند إعداد المكرونة

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‏الإفراط في ترك المكرونة على النار لمدة طويلة يسبب تحول المكرونة إلى عجين لذلك أفضل طريقة يمكن استخدامها في سلق المكرونة هي اختبارها كل 10 دقائق للتأكد من أنها أصبحت ناضجة بشكل كافي حتى لا تستغرق الكثير من الوقت على النار.

الخطأ الثاني هو غسيل المكرونة بالماء بعد أن تنضج، وهذه الطريقة يفعلها الكثير من الناس ولكن هذه الطريقة غير صحيحة، لأنها تساعد على امتصاص النشا من المكرونة وهو من مكونات المكرونة المفيدة لذلك من الأفضل استخدام المكرونة دون اضافة الماء.

أخطاء أخرى تحدث أثناء طهي المكرونة

عدم تقليب المكرونة باستمرار يؤدي إلى التصاقها مع بعضها البعض والتصاقها بالقدر، لذلك من الأفضل استخدام احد الملاعق الخشبية لتحريك حبات المكرونة وهي لا تزال موجودة في الماء.

من الأخطاء التي يتم ارتكبها أثناء إعداد المكرونة أيضا عدم استخدام الملح مع الماء أثناء السلق وهذه خطأ لأن الملح يساعد على تكبير حجم المكرونة كما يساعد على إعطاء المكرونة طعم لذيذ، لذلك من الأفضل استخدام كمية من الملح مع المكرونة.

من الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها أثناء إعداد المكرونة هي استخدام الزيت مع الماء أثناء سلق المكرونة، وهذه الطريقة ليس لها أي جدوى ويمكن الاستغناء عنها ، وضع المكرونة داخل ماء السلق وهو لا يزال باردًا، يسبب التصاق المكرونة وتحولها إلى عجين.

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طهي المكرونة في وعاء صغير من الأخطاء التي تحدث، وذلك لأن حبات المكرونة تكبر ويصبح الوعاء غير كافي، وفي هذه اللحظة لابد من تغيير القدر الذي يتم فيه إعداد المكرونة ، يجب عدم ترك المكرونة لمدة طويلة على النار لأن هذا يؤدي إلى تحول المكرونة إلى عجين.