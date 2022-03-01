بديل الكولاجين.. صابونة دوف واللبان الذكر لشد البشرة كالزجاج وعلاج فعال للترهلات والتجاعيد يخفيهم للابد

بديل الكولاجين.. صابونة دوف واللبان الذكر لشد البشرة وصفة صابون دوف واللبان الذكر لتفتيح البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة أسفل وفوق العين، ففي هذه الفترة عندما يغزو الشيب وجه المرأة تذهب لعمل حقن البوتوكس الصناعية الجاهزة والضارة تمامًا بصحة البشرة وقد تؤدي إلى حدوث مضاعفات وتضر الجسم بأمراض بليغة، كما أن عمليات شد الوجه الغير طبيعية تجعلك تشعر وكأن وجهك كوجه الدُمى وحركات وجهك غير طبيعية كما لو أنك مقيّد بحركات معينة ولكن الوصفات الطبيعية هي الأكثر أمانًا وفعالية.

طريقة تحضير وصفة صابون دوف واللبان الذكر

مكونات الوصفة:-

صابون دوف مبشور بمقدار ربع صابونة.

لبان ذكر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

ماء مغلي.

طريقة التحضير:-

قومي بإحضار وعاء مناسب وابدئي في إضافة الصابون المبشور مع اللبان الدكر والماء الساخن وقلبي الخليط جيدًا حتى تتجانس مكوناته تمامًا.

بعد ذلك اتركي المزيج لمدة حوالي ست ساعات حتى تتأكدي من أن جميع المكونات تجانست تمامًا ثم ضعي المزيج بداخل علبة زجاجية وأحكمي غلقها جيدًا.

يمكنك استخدام الخليط على بشرتك وعلى جسمك أيضًا يوميًا وخاصة بعد الاستحمام كما أنه يمكنك استخدام المزيج بمثابة غسول للوجه.

أبرز فوائد اللبان الذكر للبشرة

للبان الذكر عدة فوائد مختلفة للبشرة وتتمثل هذه الفوائد في كل مما يلي:-

يعمل اللبان الذكر في عمل وصفات مختلفة تساهم في ترطيب البشرة أفضل من أي مرطب كريمي جاهز وغالي الثمن، حيث أنه يساعد البشرة وخاصة البشرة الدهنية في تقليل إفراز الدهون.

كما أنها تقلل من ظهور الندبات التي سببتها بقايا حبوب الشباب وتمدد البشرة والعمليات الجراحية في الوجه وذلك بعد نقعه في الماء وطحنه ثم وضعه على البشرة وتدليكه لخمس دقائق.

يساهم في تقوية أظافرك وخاصة الأظافر الهشة التي يتم تكسرها بسهولة.

يقضي على بثور الأنف السوداء ورأس الوزة وذلك من خلال استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

يحمي البشرة من لدغات الحشرات ويقلل من احمرارها الذي تسببه اللدغات ويخفي أثرها ويعجّل من شفاء البشرة منها.

يخفي حبوب الشباب المزعجة التي تظهر على البشرة سواء الرجال أو النساء في فترة المراهقة.

أضرار لبان الدكر

على الرغم من الفوائد الكثيرة والعديدة الموجودة في لبان الذكر الل أنه يتسبب في حدوث بعض الأضرار التي تتمثل في الآتي: