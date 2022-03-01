بكيلو بلح اعملي احلي مربي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بدون تكلفة وطعم جنان مثل الجاهزة

طريقة عمل مربي البلح، المربى من أهم الحلوى اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها في الساندوتشات اللذيذة أو في الدخول في العديد من الحلويات الاخرى، وهناك أنواع متعددة من المربى، ومن أكثر الأنواع المغذية اللذيذ هي مربى البلح فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا، لذلك قد جئنا أليكم بخطوات عمل مربي البلح بكل سهولة في المنزل، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن في هذا المقال.

طريق عمل مربى البلح اللذيذة في المنزل

مربي البلح من أهم الأنواع المفيدة، وذلك لاحتوائها على الألياف الطبيعية الهامة جدًا لتنشيط عمل الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم، وتساعد في مد الجسم بالطاقة اللازمة الشعور بالنشاط والحيوية، أما عن طريقة تحضيرها فهي من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

١ كيلو من البلح الأسود.

اربع أكواب من السكر البودرة.

ملعقتين من عصير الليمون المركز.

ملعقة من القرنفل المطحون.

طريقة التحضير