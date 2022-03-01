نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من السمنة حضري المعمول السعودي بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المعمول السعودي بالسميد ، يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة المشهورة في المملكة العربية السعودية، والتي يحب تناوله الكثير من الصغار والكبار، ويقبل الناس على عمله في المناسبات والاعياد والافراح، وتختلف طريقة تحضيره وحشوته حيث أنه يمكن عمله بالمكسرات أو التمر أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات، ويعتبر من من الحلويات الهشة والسريعة التي لا يأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيره معقدة ومكلفة بل هي بالعكس من أسهل طرق التحضير، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المعمول السعودي بالسميد

يتكون المعمول السعودي بالسميد من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

4 أكواب من السميد.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من ماء الورد.

كوب من السمنة.

نصف كوب من ماء الزهر.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من المحلب.

كوب إلا ربع حليب بودرة.

رشة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي

تمر بدون نوى.

ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق والسميد والسمنة والزبدة والسكر والفانيليا والحليب البودرة والخميرة الفورية والمحلب. ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضيف إليها ماء الورد وماء الزهر ونعجن المكونات جيداً ثم نضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. نخرج العجينة من الثلاجة حتي تصبح طرية جداً ثم نعجنها مع القليل من ماء الزهر وتحشي بكرات التمر وتكون العجينة باردة. ثم نشكل العجينة بقالب مع رش القالب أولاً بقليل من الدقيق حتي تظهر الرسمة ثم نرصها في صينية مبطنة بورق الزبدة. نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تنضج جيداً وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونرش عليها السكر البودرة ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح المعمول

هناك بعض الاسرار لنجاح المعمول وهي كالآتي:-

عليكي أولا الالتزام بالمقادير بمعايير مناسب للكمية المراد عملها.

يجب الزبدة أن تكون باردة فعليكي إذابة الزبدة على النار ثم نتركها حتي تبرد جيداً.

لا تعجني السميد بالزبدة بل قومي بفركها براحة اليد حتي يتشبع السميد بالزبدة.

قومي بإضافة القليل من الماء لأن كما زادت كمية الماء كلما كان المعمول جافاً.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف حوالي 8 غرام، ويحتوي على نسبة من الماء حوالي 20.93، غرام وحوالي 39 مليغرام من الكالسيوم، وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي 2,45 غرام، وتحتوي على نسبة عالية من السكريات 63,35 غرام، ويتكون من حوالي 656 مليغرام من البوتاسيوم، ويتكون من حوالي 2 مليغرام من الصوديوم.

فوائد التمر للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها العجوة للجسم للوقاية من الأمراض وهي كالآتي:-

تعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العديد من الأمراض.

تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة المختلفة والسرطان.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومحاربة الامساك.

الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وتحسين عملية الهضم.

نصائح لتجنب مخاطر الحلويات

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب مخاطر الحلويات وهي كالتالي:-