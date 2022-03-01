حتي لو سنك 60 سنه.. اخلطي بذور الكتان مع النشا أقوي بوتكس طبيعي هتكوني أصغر من سنك ب20 سنة

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عمر شويل - جدة حتي لو سنك 60 سنه.. اخلطي بذور الكتان مع النشا أقوي بوتكس طبيعي لا تلجئي بعد الآن إلى البوتوكس والفيلر ولا لأي منتجات أو وسائل غير طبيعية، إليكي طريقة تحضير خليط بذور الكتان والنشا لشد الوجه والتخلص من تجاعيد البشرة، وهذه الوصفة مجرّبة من قبّل العديد من السيدات اللواتي كبرّن وتقدّم بهم العمر وبدأت التجاعيد والشيب يغزو وجوههم، كما أن لهذا الخليط فوائد أخرى سواء ضد أشعة الشمس الحارقة والضارة أو حماية الجلد من الإصابة بالأمراض الخطيرة، كما أنه يعالج مشاكل البشرة من حبوب الشباب والبثور والبقع الداكنة.

طريقة تحضير خليط بذور الكتان والنشا

مكونات الطريقة:-

ماء فاتر أو بارد.

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان.

نشا الذرة.

خطوات التحضير:-

ضعي الماء وبذور الكتان والنشا بداخل وعاء مناسب وقلبيهم حتى يختلطوا تمامًا ويصبحوا وكأنهم مزيج واحد.

بعد ذلك اتركي الخليط مدة تتراوح بين من الثلاث إلى الأربع ساعات بعد أن تقومي بتغطيته جيدًا حتى يصبح الخليط عبارة عن عجينة قوامها متناسب.

اغسلي بشرتك قبل أي شيء حتى يصبح نقي تمامًا من الكريمات ومستحضرات التجميل وأي شوائب خارجية وإفرديه على بشرتك كما تضعي الكريم.

اتركيه على بشرتك حتى يصبح جاف تمامًا ثم قومي بوضع طبقة أخرى واتركيه تجف وهكذا حتى تنتهي الكمية الموجودة.

بعد أن تتأكدي أن الخليط جف تمامًا من على البشرة قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر وتأكدي من أن وجهك أصبح نقي تمامًا من الخليط.

اتبعي هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أفضل.

طريقة أخرى للبوتكس باستخدام بذور الكتان

سنحتاج بها بذور كتان مطحونة، وماء ورد، وكذلك لـ حليب مجفف أو بودرة.

ثم نقوم بإحضار وعاء لصنع الخليط، ومن ثم نضع ملعقتين من بذور الكتان المطحونة، بالإضافة إلى ملعقتين من الحليب البودرة، وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

وبعد ذلك نقوم بخلطهم جيدًا لنحصل على المزيج المناسب، ثم نضعه على الوجه النظيف لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.

ثم نغسله بماءٍ دافىء يعقبه ماء بارد، ومن ثم نقوم بترطيب البشرة .

فوائد بذور الكتان للبشرة

تعمل بذور الكتان على تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة الموجودة عليها من حروق الشمس أو الالتهابات.

تعيد للبشرة نضارتها حيث أنها غنية بألياف طبيعية تمد الجسم بالنضارة والحيوية كما أنها تعالج التهابات البشرة.

يمكن تحضير وصفات وماسكات تعالج تجاعيد البشرة وآثار الشيب والتقدم في العمر فهي غنية بمواد كيميائية نباتية غير ضارة للبشرة.

تكون طبقة واقية وحامية للبشرة من أشعة الشمس الضارة حيث أنها غنية بمضادات أكسدة ومضادات التهابات قوية.

تعطي البشرة ترطيب فعال وجيد يدوم لفترات طويلة أكبر من مفعول كريمات الترطيب.

فوائد بذور الكتان للشعر

يوجد العديد من بذور الكتان للشعر التي يمكننا حصرها فيما يلي:

تمنع وتقلل تساقط الشعر.

تجعل الشعر قوي وكيف.

تتخلص من قشرة الرأس وفي أقل وقت.

تساهم في تقوية وإعادة نمو بصيلات الشعر.

تحتوي على الفيتامينات ودهون أساسية وهامة للشعر لذلك تساهم في تغذية فروة الرأس.

تغذي الشعر بالحديد والزنك والسيلينيوم.