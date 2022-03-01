نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ سحلب بالمكسرات بأحلي طريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المقاهي والكافيهات الكبري في المقال التالي
يعد السحلب بالمكسرات من ألذ وأحلي وأفضل المشروبات الساخنة والمستحب تناولها في فصل الشتاء، حيث أنه أحد المشروبات المغذية والدافئة التي تمنحنا الدفء في برد الشتاء كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية، والذي ينتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر وذلك في جميع الكافيهات والمقاهي الكبري، والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وكما أن للسحلب العديد من الطرق والأشكال المختلفة والمتنوعة لعمله، والذي له طرق مختلفة ومنها السحلب بالمكسرات، أو السحلب بالفواكه، أو السحلب بالشيكولاتة، أو السحلب بالفول السوداني وجوز الهند، ولذا فقد يبحث العديد من الأفراد عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمل السحلب على أصوله، وهو سهل وبسيط ويمكن تجهيزه بكل سهولة من خلال العديد من الطرق المختلفة.
طريقة عمل السحلب بالمكسرات ومكوناته
المكونات
- مكسرات مسحوق ناعم، فستق فول سوداني وجوز هند وقرفة.
- ملعقتين كبيرتين من السحلب، أو النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة
- ملعقة ماء ورد.
- كوبين من الحليب.
طريقة التحضير
- نحضر مقلاة مناسبة نقوم بتجهيز الحليب بها.
- نضع بالمقلاة كوبين من الحليب ونضعها علي النار العالية بضع دقائق ثم نار متوسطة حتي أن يقترب الحليب علي الغليان.
- ننزع المقلاة من على النار.
- نقوم بتجهيز ملعقتين من السحلب علي بعض الحليب البارد وتقليبهم جيدا ونقوم بسكب هذا المزيج على الحليب بالمقلاة مع التقليب المستمر.
- وأثناء التقليب نضع المقلاة على نار هادئة تماما، مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط سميك الى حد ما.
- نقوم بإضافة السكر إلي السحلب مع التقليب يمكننا وضع ملعقة كبيرة من السكر لهذا المقدار أو علي حسب الرغبة.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد والتقليب كذلك وهكذا قد إكتمال المزيج وأصبح جاهزا للصب في الأكواب المناسبة.
- ولابد منصب المزيج وهو ساخن لأنه عندما يبرد يلتصق بجدار المقلاة يصعب صبه.
- نقوم يصب السحلب في الأموال والقيام بوضع المكسرات المطحونة ناعمة عليه، كما يمكننا تزيينه بالعديد من المكسرات الأخري من زبيب وجوز هند محروس.
- ويمكننا وضع نصف الكوب من السحلب ووضع بعض المكسرات ثم استكمال باقي الكوب وتزيينه ثانية.
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