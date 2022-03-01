طريقة عمل أصابع العجوة بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة

أصابع العجوة بالسمسم ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجانب كوب من الشاي أو القهوة ويمكن تناولها سادة، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الحلويات المفيدة جداً لصحة الإنسان، وتعتبر من المعجنات الهشة والخفيفة، وتبحث دائماً الأمهات على عمل معجنات وجبات إضافية لتناولها بجانب كوب من الشاي، وتعتبر من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها في أي وقت وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وتختلف طريقة تحضيره وحشوه، حيث أن يمكن حشوها بالتمر او الفستق وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لتحضير أصابع العجوة بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل أصابع العجوة بالسمسم

تتكون أصابع العجوة بالسمسم اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

250 جرام من التمر.

ملعقة صغيرة من بودرة الشطة.

100 جرام من الفستق

ملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.

علبة من عجين الرقاق.

نصف كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع العجوة بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الزبدة والفستق والتمر والشطة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم قومي بعد ذلك بوضع العجين على سطح مستوي ونضع خليط التمر عليها ثم نلف العجينة ونتركها جانباً. تقطيع العجينة المحشية الي أصابع صغيرة ثم نرشها بالسمسم ثم نضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة. ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-