نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري أم على بالرقاق في المنزل بربع كيلو من الرقاق الناشف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير أم على بالرقاق تعد طريقة هذه الحلوى من أجمل الأنواع التي يفضلها كثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء، وتختلف مكونات عمل كل طريقة على حسب النوع الدائم والمفضل لدى كل فرد وهذه الطريقة سوف نقدمها بالرقاق، ويجب تقديم هذا الطاجن ساخناً حتى يكون طعمه رائع ومفضل عند الجميع، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على طريقة تحضير أم على بالرقاق الناشف والتعرف على مكونات عملها بالتفصيل كما أن سوف نعرض مكونات أخرى لعمل هذا النوع الشائع من الحلو.

مكونات عمل أم على بالرقاق

تتكون أم على بالرقاق من مجموعة مكونات لا تكلف من يقوم بعملها كثيراً فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كوب من السكر.

ربع كيلو من الرقاق الناشف.

نصف كوب من الزبيب.

٥ أكواب من الحليب.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير أم على من الطرق السهلة التي لا تستغرق وقت كبير وهذه الطريقة هي كالآتي:-

نقوم بتكسير الرقاق قطع صغيرة ثم نوزعه في طواجن الفخار أو الإناء المتوفر. ثم نحضر مقلاة ونضع بها جوز الهند المبشور ونحمره على النار حتى يأخذ اللون الذهبي. نوزع بعد ذلك الزبيب وجوز الهند المحمص على قطع الرقاق. نضع كمية الحليب المطلوبة في وعاء ونضيف عليه السكر ونتركه حتى يغلي على النار. بعد ذلك نسكب الحليب الساخن على الرقاق ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يتشرب الرقاق جزء من الحليب. ثم نوزع ملعقتين من القشطة على الوجه وندخل الطاجن الفرن تحت الشواية حتى يأخذ اللون الذهبي. نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه دافئاً بالف هنا وشفا للجميع.

مقادير أخرى لعمل أم على

يعد طبق أم على من احلى انواع الحلويات التي تقدم ساخنة ويقبل على تناولها معظم الناس فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي :-

٨ ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

ربع كوب من الكاجو.

نصف كيلو من عجينة الباف.

كوب من السكر.

علبة ونصف من القشطة.

ربع كوب من اللوز.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ربع كوب من الفستق الحلبي.

ستة أكواب ونصف من الماء.

ربع كوب من الصنوبر المقشر.

طريقة عمل الرقاق بالمنزل

سوف نتعرف بالتفصيل على مكونات وطريقة عمل الرقاق في المنزل وهي كما يلي:-

المكونات

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الماء الدافئ.

الطريقة

نضع في إناء العجن كمية الماء ونذوب به الملح ونضيف عليهم الدقيق. نعجن المكونات مع بعض جيداً لمدة ١٠ دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم نقسم العجينة إلى ١٥ كرة ونضعهم على سطح مرشوش ونرش من أعلى عليها الدقيق ونتركها ترتاح قليلاً. بعد ذلك نفرد كل كرة بالنشابة حتى تصبح رقيقة جداً ثم نضعها في الصاج أو الفرن. نتركها على درجة حرارة ٢٤٠ درجة حتى تنضج من الجهتين.

الرقاق الحلو باللبن والسكر

تعتبر مكونات عمل الرقاق الحلو باللبن والسكر من المكونات المغذية للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من اللبن المغلى.

٦ ورقات رقاق طري.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من السكر البودرة.

⅛ كيلو من الجبنة الموتزاريلا.

نصف كوب من المكسرات المجروشة.

زبيب نصف كوب.

الطريقة