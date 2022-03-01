نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندويتشات فاهيتا الدجاج اللذيذة بأسهل الطرق وأحلى من المطاعم في المقال التالي

تعد فاهيتا الدجاج من الوجبات المعروفة فى المطبخ المكسيكي، وهى تشبه كثيراً وجبة الشورما فى الدول العربية والتى يتم عملها من الدجاج او اللحم، كما انها تعتبر من الوجبات المفيدة والمغذية لأنها تحتوى على البروتين الموجود فى اللحم والفيتامينات الموجودة فى الخضروات كالبصل والفلفل الألوان، وهى تقدم على هيئة ساندوتش من عيش التورتيلا مع إضافة الجبنة و الخس، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة ساندويتشات فاهيتا الدجاج بالتفصيل مكونات فاهيتا الدجاج لعمل فاهيتا الدجاج ساندويتشات سوف نحتاج إلى بعض المكونات وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

٣ حبات من الفلفل الألوان مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

حبة من البصل مقطعة جوانح.

١/٤ كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

١/٤ كوب من الزيت.

ملح.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

فلفل أسود مطحون.

٣ ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب من الجبنة المودزريلا مبشورة.

خبز تورتيلا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل ساندويتشات فاهيتا الدجاج سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر بولة كبيرة ونضع بها صدور الدجاج المقطعة شرائح ونضيف عليها التتبيلة من الملح والفلفل والبهارات السبعة والزبادي والصويا صوص والثوم البودر والبصل البودر والخل والزيت. نقلبهم مع بعض كويس حتى يختلطوا تماماً ثم نتركهم لمدة ليلة كاملة او ٣ ساعات على الأقل فى الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة. بعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار حتى تسخن كويس ونضع بها ملعقتين من الزيت على نار عالية. ثم نضع شرائح الدجاج المتبلة ونقلبها كويس حتى تقترب على السوا. نغرفها فى طبق ثم فى نفس الطاسة نضع ملعقة من الزيت ونضيف عليها البصل والفلفل الألوان ونونشوحهم شوية حتى يذبلوا. ثم نضيف عليهم شرائح الدجاج مرة أخرى مع التقليب لمدة خمس دقائق ونضيف عليهم الكزبرة ونقلب ثم نرفعها من على النار. نحضر الخبز ونضع عليه الخس ونضع شوية من الخليط ونضيف عليه الجبنة المودزريلا ونلفه رول ونضعن على طاسة أو جريل حتى يتحمر من الناحيتين. نضعها فى طبق التقديم ثم تقدم بجانب البطاطس المحمرة وبالف صحة وعافية. الوسوم عمر شويل - جدة ساندويتشات فاهيتا الدجاج اللذيذة بأسهل الطرق وأحلى من المطاعم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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