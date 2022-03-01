طريقة عمل بيتزا في المنزل بدون استخدام فرن كل ما سوف تحتاجه لتحضيرها المكونات بالإضافة إلى الطاسة وهي تسمى باسم بيتزا الطاسة ويمكنك أن تقوم بعملها في المنزل بكل سهولة في اقل من عشرة دقائق، حيث أن بيتزا الطاسة من الاكلات التي تتميز بالمذاق الرائع واللذيذ وعندما تقوم بعملها في المنزل لأطفالك لن تكلفك الكثير من الأموال.

جميعنا يعرف أن البيتزا العادية تحتاج إلى الكثير من التكاليف لتحضيرها وعملها في المنزل لنا ولاطفالنا لتكون مثل طعم المطاعم ونفس المذاق ولكن بيتزا الطاسة لن تكلفك مكونات كثيرة وسوف نتعرف من خلال عسل المقال المميز عل افضل واسهل طريقة لتحضير بيتزا الطاسة في بيتك بكل سهولة، تمتلك هذه الأدلة على مكونات بسيطة متوفرة في مطبخك.

مكونات عمل بيتزا الطاسة

يمكنك أن تقوم بعمل بيتزا الطاسة بكل سهولة من خلال هذه المكونات البسيطة والتي لن تكلفك الكثير وهي كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

كوب من الزيت.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة لبن باودر.

كمية بسيطة جدا من السكر.

ملعقة من الملح صغيرة.

كمية مناسبة من المياه.

مكونات صوص بيتزا الطاسة

كمية مناسبة ممن البصل.

تونة.

كمية بسيطة فلفل رومي.

حلقات زيتون اسود.

كمية من الجبن الرومي.

جبنة موتزاريلا.

طريقة عمل بيتزا الطاسة في المنزل