طريقة عمل وصفة شيبرد باي Shepherd’s Pie

وصفة شيبرد باي Shepherd’s Pie او “فطيرة الراعي” هي من اشهر الاكلات الايرلندية ، مكوناتها بسيطة جدا وسهلة التحضير وطعمها لذيذ ، تعالوا نشوف مع بعض طريقة الوصفة بالخطوات والفيديو.
وصفة شيبرد باي Shepherd’s Pie:
الوصفة عبارة عن بطاطس مهروسة مع لحمة بقري مفرومة او ضاني وخضار ، والكمية اللي هنعملها النهاردة تكفي تقريبا 6 افراد ، ووقت تحضيرها وطبخها تقريبا ساعة و 10 دقايق.
مكونات حشوة اللحمة:
– 2 معلقلة كبيرة زيت زيتون.
– 1 كوباية بصل متقطعة صغير.
– ½ كيلو لحمة مفرومة بقري او لحمة ضاني.
– 2 معلقة صغيرة اوراق بقدونس مجففة.
– 1 معلقة صغيرة روزماري مجفف.
– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.
– 1 معلقة كبيرة رسيستيرشاير صوص.
– 2 فص ثوم مفرومين.
– 2 معلقة كبيرة دقيق.
– 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.
– 1 كوباية مرقة لحمة بقري.
– 1 كوباية بسلة مع جزر مجمدين.
– ½ كوباية ذرة مجمدة.
مكونات البطاطس:
– 3 حبة بطاطس كبيرة او من ¾ – 1 كيلو ، متقشرة ومتقطعة مكعبات صغيرة.
– 8 معالق كبيرة زبدة غير مملحة.
– ½ كوباية لبن.
– 1 بيضة.
– ½ معلقة صغيرة ثوم بودرة.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.
– ¼ كوباية جبنة بارميزان.
طريقة تحضير حشوة اللحمة:
1- في طاسة كبيرة ضيفي الزيت على نار متوسطة لعالية لمدة دقيقتين ، ضيفي البصل وقلبيه في الزيت لمدة 5 دقايق لحد ما يدبل.
2- ضيفي اللحمة المفرومة للطاسة وقلبيها بمعلقة خشب فكيها من بعض ، ضيفي البقدونس, الروزماري, الزعتر,الملح, الفلفل ، قلبيهم مع بعض كويس وسيبيهم على النار لمدة 6 – 8 دقايق ، لحد ما اللحمة تتحول للون البني.
3- ضيفي صلصة الرسيستيرشاير والثوم ، وقلبيه مع الخليط ، وسيبيهم مع بعض لمدة دقيقة.
4- ضيفي الدقيق وصلصة الطماطم ، وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس لحد ما تتخلصي من اي تكتل من صلصة الطماطم وتتجانس كويس مع باقي المكونات.
5- ضيفي مرقة اللحمة, والبسلة والجزر, والذرة ، قلبيهم مع بعض وسيبي الخليط يغلي وبعدين خفضي عليه النار ، وسيبيه لمدة 5 دقايق مع التقليب من وقت للتاني.
6- سيبي خليط اللحمة على جنب ، وسخني الفرن على 200 درجة مئوية لحد ما نحضر البطاطس.
طريقة تحضير البطاطس:
1- حطي البطاطس في حلة كبيرة على النار وغطيها بالماية ، سيبي الماية تغلي وبعدين خفضي النار وسيبيها لحد ما تستوي لمدة 10 – 15 دقيقة.
2- صفي البطاطس في مصفى ، وبعدين رجعيها تاني في الحلة ، وسيبيها ترتاح لمدة دقيقة واحدة عشان يتبخر منها اي سائل زيادة.
3- ضيفي لها الزبدة, الثوم البودرة, الملح, الفلفل, البيض, اللبن, الجبنة البارميزان ، اهرسي البطاطس ناعم جدا وقلبيها لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس.
تجميع المكونات:
1- في صينية كبيرة صبي خليط اللحمة وافرديه في طبقة متساوية ، حطي البطاطس المهروسة فوق اللحمة وافرديها بالراحة بالمعلقة في طبقة متساوية.
2- دخلي الصينية الفرن وسيبيها لمدة 25 – 30 دقيقة.
3- طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد لمدة 15 دقيقة عشان تتماسك شوية قبل التقديم.
الطريقة بالفيديو:
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