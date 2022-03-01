نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال يحير الكثير وهو هل يلزم نزول نزيف اثناء غرس البويضة في الرحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هذا السؤال من الأسئلة التي تحير الكثير ممن ينتظرون خبر حملهم ويتابعون الطبيب ويترقبون فترة نزول الدورة الشهرية كل ثمانية وعشرون يوماً وهذا السؤال هو هل يلزم نزول نزيف أثناء غرس البويضة في الرحم؟

متى أعرف أن هذا النزيف من علامات الحمل؟

تهتم الكثير من السيدات بالتعرف على كافة التفاصيل الخاص بالحمل حيث تقوم بالبحث عن أعراضه التي من بينها نزول دم عند انغراس البويضة في الرحم، ومن المعروف أن انغراس البويضة في الرحم ينتج عنه ظهور علامات وأعراض الحمل التي من بينها الإصابة بألم شديد في منطقة البطن بالإضافة للشعور بألم في المبيض وبالتالي حدوث النزيف أيضًا ومن خلال مقالنا التالي سيتم الإجابة على سؤال هل يلزم نزول دم أثناء غرس البويضة في الرحم أم لا؟

هل يلزم نزول دم أثناء غرس البويضة في الرحم؟

أكد الأطباء أن نزيف الدم يحدث للسيدة الحامل بداية من الأسابيع الأولى وذلك لأن الرحم سيكون ممتلأ بالشعيرات الدموية مما ينتج عنه الإصابة بالنزيف، وأثناء التصاق البويضة في جدار الرحم سينتج عن ذلك كسر الشرايين الصغيرة والأوردة المتواجدة في بطانة الرحم وذلك سيكون سبب في حدوث النزيف.

فيمكن أن يكون الجنين مرتبط في أنسجة بطانة الرحم ويترتب على ذلك كسر في الشعيرات الدموية السطحية لبطانة الرحم من أجل تكون خلايا جديدة تساعد على مد الجنين عبر المشيمة.

إجابة السؤال

وأكدت الدراسات أن 3 من كل عشر سيدات تصاب بنزيف الدم أثناء انغراس البويضة في الرحم وهناك الكثير من الحالات التي يحدث فيها الانغراس دون نزول الدم نهائيًا، فليس من الضروري أن ينزل الدم لكافة السيدات وتأخر ميعاد الدورة الشهرية في هذا الوضع هو أكبر علامة لحدوث الحمل.