طريقة عمل شاورما الدجاج والطعم أحلى وألذ من المطاعم ١٠٠ مرة

تعتبر شاورما الدجاج من الأكلات الشرقية الشهيرة الشهية والتي يعشقها الكبار والصغار بسبب مذاقها الرائع وطعمها الجميل وتفضل أغلب الشعوب العربية تناولها عن الأكلات التقليدية، وتتميز باحتوائها على العديد من الخضروات والبهارات التي تعطي لها نكهة مميزة عن بقية الأكلات الأخرى، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وتستطيع أي ربة منزل إعدادها بمطبخها بكل سهولة حتى تضمن نظافتها وخلوها من أي مواد ضارة بالصحة، ولكي تضمن أن تكون جميع مكوناتها طازجة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تحضير شاورما الدجاج بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل شاورما الدجاج

تحتوي هذه الوجبة اللذيذة على مكونات معروفة ومتوفرة بكل منزل وهى كما يلي:-

ستة صدور مخليه من الدجاج.

نصف كوب زيت زيتون.

نصف كوب عصير ليمون.

بهارات.

فلفل أسود.

ملح.

فلفل أحمر.

طماطم مقطع شرائح.

علبة من اللبن الزبادي.

خس مفروم.

مخلل خيار.

مكونات خبز الصاج

يحتوي هذا النوع من المخبوزات الذي يستخدم في شاورما الدجاج على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:-

ثلاثة أكواب دقيق.

كوب وربع ماء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة سكر.

بيضة.

طريقة تحضير شاورما الدجاج

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة عمل شاورما الدجاج وهى كما يلي:-