بدون فرن اعملي لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند وبدون سعرات حرارية

بدون فرن اعملي لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند، لقيمات الشوفان بجوز الهند تعتبر من أفضل الحلويات المشبعة، التي يحبها الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بمذاق رائع وشهي، ويمكن تحضيرها بأبسط الطرق، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند.

تعتبر مكونات عمل لقيمات الشوفان سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل منزل، لأنها تعتمد على الشوفان والزبدة والعسل، وأما لخطوات تحضيرها بسيطة ولا تحتاج إلى مجهود ولا وقت.

طريقة عمل لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند

مكونات لقيمات الشوفان

كوب كبير من الشوفان المجروش.

كأس كبير من اللوز المجروش.

١٠٠جرام من بشر جوز الهند المطحون.

أربع ملاعق صغيرة بذور الكتان الناعمة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

٨٠ جرام زبدة فول سوداني.

١٠٠ جرام عجوة تمر.

٥٠ جرام من عسل النحل.

رشة من الفانيلا.

عشر ملاعق كبيرة من الماء.

مقادير التزيين

١٥٠ جرام من الشوفان.

كوب صغير بشر جوز الهند.

طريقة تحضير لقيمات الشوفان بجوز الهند

اسكبي مقدار الشوفان المجروش في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يتحمص. ضيفي القرفة، وبذور الكتان، والملح، وجوز الهند إلى الشوفان، ثم اتركيهم على النار وقلبيهم لمدة خمس دقائق، ثم اسكبي فوقهم زبدة الفول السوداني. ضعي الماء، والعسل، والتمر، وباقي المكونات فوق خليط الشوفان وبذور الكتان، ثم امزجي المكونات، حتى يتكون مزيج متجانس ومتماسك. قومي بتشكيل الخليط السابق إلى عدة كرات متشابهة، ثم اخلطي مكونات التزيين مع بعضها البعض، ثم ضعيها كرات الشوفان، حتى تتغلف من جميع الجهات، حتى تصبح لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند جاهزة للتقديم.

طريقة عمل لقيمات الشوفان الباردة بالشكولاتة

المكونات

٣٠٠ جرام من الشوفان المجروش.

كوب صغير زبدة فول سوداني.

٨٠ جرام رقائق شوكولاتة.

كوب كبير زبيب مفروم.

أربع ملاعق صغيرة صلصة شوكولاتة.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

ملعقتان صغيرتان فول سوداني.

٢٠ جرام سكر بني.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة تحضير لقيمات الشوفان الباردة بالشكولاتة