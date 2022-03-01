نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشربوا كوب من هذا المشروب قبل النوم لنسف دهون البطن والكرش والأرداف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب قبل النوم لحرق الدهون الزائدة يعتبر أهم مشروب يمكن أن تتناوله خلال ساعات اليوم الكامله، وذلك لأنه يعمل في الوقت الذي تبدأ فيه الدهون بالتجمع، ولكن لا يعني هذا أن في باقي ساعات اليوم لا تحدث عملية تخزين، فهي تحدث ولكن بشكل بسيط على عكس الوقت الذي يكون فيه الشخص في حالة من الاسترخاء والراحة وعدم القيام بأي مجهود، لهذا يجب الاهتمام بِالمشروبات التي يتم تناولها قبل النوم، ونحن هنا عبر موقعنا سوف نقدم مشروب قبل النوم لنسف دهون الكرش والأرداف، فتابعونا.

نسف دهون الكرش والارداف قبل النوم

تتنوع المشروبات التي يمكن تناولها قبل النوم لحرق الدهون وهي تكون من المشروبات التي تزيد من معدل الحرق في الجسم، حتى يستمر في عملية الحرق وقوم بتكسير أكبر قدر من الخلايا الدهنية داخل الجسم.

كما يمكن تناول وجبات خفيفة تزيد كذلك من معدل الحرق ومن أهمها الزبادى منزوع الدسم بالليمون، وهو أحد أهم الوجبات التي يمكن تناولها قبل النوم وتعمل على تخسيس منطقة البطن.

مشروب قبل النوم لنسف دهون الكرش والأرداف

تحتوي هذه المشروبات على أعصاب طبيعية وهي كذلك من الطرق التي يسهل تحضيرها وتناولها بكل سهولة قبل النوم ومنها:

وصفة الزنجبيل والنعناع

يعتبر الزنجبيل من أكثر الأعشاب التي تزيد من معدل الحرق داخل الجسم، ولكن لا يفضل تناوله بكثرة لأنه يزيد من حرقة المعدة، لهذا يستخدم مع النعناع.

طريقة التحضير

توضع قطع من الزنجبيل الطازج أو البودرة ويضاف إليها أوراق النعناع وقطع الليمون في زجاجة.

يضاف إليهم 1 لتر من ماء المغلي ويترك الخليط لمدة ساعة.

تستخدم هذه الوصفة قبل النوم كما أنها يمكن استخدامها ثلاث مرات في اليوم، عن طريق أخذ كوب في كل مرة.

وصفة الكمون والليمون

كما ذكرنا سابقاً أهمية الليمون في تناوله قبل النوم وهو يعتبر من المكونات التي تدخل في جميع الوصفات من أجل خسارة منطقة البطن والأرداف.