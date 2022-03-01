طريقة عجينة الوافل مناسبة على الفطار بصوص الكراميل وصوص الشيكولاتة والعسل

طريقة عجينة الوافل ، بخطوات بسيطة وسهلة التحضير يمكنك تحضير الوافل الهش بمذاق مميز وبأنواع مختلفة من الصوص سواء الشيكولاتة أو صوص الكراميل أو زينه بالعسل والفواكه، يعتبر الوافل من الحلويات المناسبة في وجبة الفطار، سنقدم إليكم مكونات عجينة الوافل مع طريقة التحضير الوافل خلال دقائق بسيطة.

طريقة عجينة الوافل بالمقادير في البيت

2 كوب من الدقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب ونصف من الحليب.

ربع كوب من الزيت النباتي.

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة تحضير عجينة الوافل في البيت

جهزي وعاء كبيرة، ضعي المكونات الجافة أولاً الدقيق والبيكنج بودر والملح والسكر واخلطيهم حتى تتجانس جميع المكونات.

في وعاء أخر ضعي المكونات السائلة البيض والفانيليا والحليب واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي المكونات الجافة على المكونات السائلة مع التقليب المستمر حتي تتجانس جميع المكونات.

ضيفي الزيت النباتي على الخليط مع التقليب المستمر حتي تصبح عجينة متوسطة القوام.

قومي بتشغيل ماكينة الوافل وادهينها بالزيت وضعي مقدار من عجينة الوافل يناسب حجم الماكينة ثم اتركيها حتي تمام النضج وتأخذ اللون الذهبي المميز.

ثم قومي بوضع كمية تلو الأخرة حتي الانتهاء من مقدار عجينة الوافل.

طريقة تقديم عجينة الوافل

ضعي الوافل في طبق التقديم مع اختيار نوع التزين لكل فرد في أسرتك حسب الرغبة، ضيفي صوص الشيكولاتة على جزء من الوافل، وضيفي عسل مع الفواكه على جزء أخر، وضيفي صوص الكراميل على باقي كمية الوافل، سوف نقدم إليكم طريقة عمل صوصات تناسب طريقة عجينة الوافل.

طريقة عمل صوص الكراميل

لعمل صوص الكراميل الذهبي الون وبطعم خطير خلال دقائق سريعة اتبعي الخطوات التالية:

ضعي نصف كوب من السكر على النار ومع تحريك المقلاة بدون تقليب السكر حتي يصبح لونه ذهبي.

ثم ضيفي كوب من الكريمة الخاصة للحلويات على السكر مع الحظر جداً في هذه الخطوة.

ثم افرعي المكونات من على النار وضيفي 2 من مكعب الزبدة مع التقليب واتركي الصوص حتي يبرد ثم زيني الوافل بالصوص الكراميل وقدميه وبالهنأ والشفا.