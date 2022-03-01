أفضل ماسك للشعر بتركيبه سحرية بالبروتين لتقصف وجفاف الشعر نتيجة ستذهلك بنعومة شعرك

ماسك سحري لتقصف الشعر وتخلص من هيشان وجفاف الشعر للأبد، تعاني أغلب الفتيات والسيدات من مشكلة تقصف الشعر والهيشان عند تصفيف الشعر ويكون له أطراف مقصفة، ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة غسل الشعر بمنتجات بها نسبة مواد كيماوية عالية، ولا يوجد ترطيب للشعر الجاف بشكل مستمر، كما أن إستخدام الادوات الكهربائية الحرارية تؤثر على الشعر أيضا وتسحب منه ترطيب واستخدام الصبغات أيضاً يعمل على تلف الشعر، وخبراء التجميل ينصحوا دائما بترطيب الشعر عن طريق أقنعة وماسكات تعوض ما فقده الشعر من ترطيب وأصبح جاف ومقصف.

ماسك لتقصف الشعر الجاف شعر بنعومة خيالية

تركيبة ماسكات بالحليب تفيد بأن يتخلص الشعر من التجعيد وجعله أكثر نعومة، يضاف إلى ماسك تركيبة الشعر لترطيب فروة الرأس ويمدها بالغذاء اللازم لها، فيحتوي ماسك فيتامين E، A، وتلعب تلك الفيتامينات دور هام جدا في أن تقضي على جفاف الشعر وتعالج تقصف بالماسك السحري.

مكونات الماسك

ثمرة واحدة كبيرة من الجزر نصف كوب من حليب كامل الدسم. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير ماسك علاج تقصف الشعر

يقشر الجزر ويقطع إلى قطع صغيرة الحجم وفي وعاء الخلاط يضاف مع الحليب لو كان جزر قاس يمكن سلق الجزر بالقليل من الماء الساخن. تخلط مكونات معا ويضاف عليها العسل والزيت وتخلط جيدا حتى تكون مزيج كريمي ويقسم الشعر إلى خصل، والبدء في دهن الشعر بالماسك من جذور حتى الأطراف. ثم يلف الشعر بتلك الماسك لمدة ساعة كاملة ويغطى بكيس من بلاستيك النايلون، ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو. تلك الماسك السحري يفضل أن يتم تطبيقه مرتين في الأسبوع على حسب حالة الشعر فلو كان كثير تقصف ينصح بعمل ماسك شعر مرتين لنعومة مثالية.

ماسك بروتين الشعر لعلاج تقصف الشعر

بروتين يعد من مواد الطبيعية التي يعاني منها الشعر من تقصف بسبب نقصان بروتين به، حيث أن بروتين يمد الشعر بالغذاء الذي يحتاج له ويظهر الشعر بحيوية أكثر وتلك متواجد بكمية كبيرة في البابايا، وإضافة الزبادي إلى مزيج يجعل ماسك الشعر غني بفيتامين D،B، والزنك ويعمل على ترطيب الشعر وحمايته من تقصف وتساقط الشعر.

تركيبة زبادي للشعر علاج تقصف وجفاف الشعر

نحتاج إلى كوب من زبادي البلدي أو زبادي يوناني. نصف ثمرة من فاكهة البابايا.

تحضير ماسك تنعيم الشعر