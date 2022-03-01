قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة القطايف الاقتصادية لن تشتري الجاهزة مرة أخرى

القطايف نوع من أنواع الحلوى الشرقية المفضلة لدى المصريين حيث تبحث العديد من النساء على طريقة عمل عجينة القطايف بالأخص في فترة شهر رمضان المبارك حيث تعتبر عجينة هشة لذيذة يتم حشوها بالعديد من الحشوات التي ابتكرتها سيدات المنازل حسب تواجد مكوناتها في المطبخ من حشوات حلوة وأخرى مالحة، ويعشقها الكبار والصغار لذلك سوف نقوم في هذا المقال بتوضيح طريقة ممتازة لعمل القطايف في المنزل في أسرع وقت، ومذاق شهي.

طريقة عمل عجينة القطايف

تعددت الطرق التي يمكنك بها عمل عجينة هشة للقطايف، ويمكن استخدام حشوات مختلفة لعمل ألذ قطايف.

عجينة القطايف بالسميد

يمكنك عمل القطايف بأسرع وقت بالطريقة التالية:

المكونات:

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من دقيق السميد.

ونصف كوب من السكر الأبيض.

ثلاث أكواب من الماء.

باكو من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة من ملح الطعام.

الطريقة:

أولا في الخلاط الكهربائي ضعي الماء والسكر والبيكنج بودر ا والفانيليا، واخلطي جيداً.

بعد ذلك ضعي الدقيق الأبيض ودقيق السميد ورشة الملح بالتدريج مع الخلط المستمر.

ثم ضعي الخليط في إبريق له حافة مدببة لسهولة التشكيل.

بعد ذلك في صينية غير لاصقة ضعيها على نار متوسطة حتى تسخن ثم قومي بصب جزء دائري.

ثم بعدها انتظري حتى تنضج.

بعد ذلك ضعيها على قطعة من القماش القطني لتبرد تماماً.

ثم قومي بالحشو حسب رغبتك.

عجينة القطايف بدون سميد

يمكنك عمل عجينة القطايف بدون دقيق سميد بالطريقة التالية:

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

الطريقة:

أولا في وعاء ضعي الحليب مع ملعقة السكر، وقومي بالتذويب جيداً.

بعد ذلك ضعي الخميرة، وقلبي الخليط جيداً.

ثم قومي بتغطية الوعاء حتى تخمر وتتكون الفقاعات.

بعد ذلك ضعي الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا تتكون كتل من الدقيق.

ثم غطي الوعاء لمدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك قومي بسكب الخليط لتكون دائرة صغيرة في مقلاة على نار متوسطة.

ثم بعدها انتظري حتى تنضج.

بعد ذلك اتركيها تبرد على قطعة من القماش القطنية.

ثم قومي بإعدادها لأسرتك حسب الرغبة.

وفي ختام هذه السطور قد قمنا بتوضيح طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، وقد قمنا بتوضيح طريقتين لعمل القطايف بسهولة، وهما طريقة عجينة القطايف بدقيق السميد، وطريقة القطايف بدون سميد، والتي يمكنك تشكيلها وحشوها بطريقتك المفضلة.