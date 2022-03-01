نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفين لولي.. تبييض الأسنان في المنزل بالخلطة السحرية سيزول الجير وترسبات السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة تبييض الأسنان في المنزل من أهم ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص على الانترنت، حيث أنها من العمليات المكلفة بشكل كبير في مراكز التجميل وتنظيف الأسنان، كما أن الطرق الطبيعية من أهم وأفضل الطرق التي تساعد على تنظيف الأسنان بشكل جيد وبطريقة سهلة وبسيطة.

تبييض الأسنان في المنزل

إن وجود عناصر الصوديوم والبوتاسيوم في الموز من أهم الأمور التي تجعله مفيد للأسنان بشكل كبير جدا، ومن الضروري في هذه الطريقة أن نقوم باختيار قشر الموز الناضج فقط ولا نستخدم القشر ذو اللون الأسود، وبعد تقشير الموز نقوم باستخدامه من الجهة الخلفية للقشر.

ثم نقوم بفرك الأسنان بهذه الجهة بشكل جيد، من الضروري أن نحرص على أن يكون الفم مفتوح وكذلك يجب أن تظل الشفاه في بعد عن الأسنان، وبعد فرك الأسنان من الضروري أن نقوم بترك القشر على الأسنان مدة لا تقل عن 5 دقائق للحصول على أفضل نتيجة.

صودا الخبز لتبييض الأسنان

إن وجود بيكربونات الصوديوم في صودا الخبز يجعله من المواد الفعالة في تنظيف الأسنان، لذلك من الرائع أن نقوم بخلط كمية منه مع معجون الأسنان.

ويتم استخدامه في الأسبوع الواحد مرتين أو مرة، كما يمكن أن نقوم بوضع صودا الخبز مباشرة على الأسنان وفركها لمدة بسيطة.

تبييض الأسنان بقشر البرتقال

قشر البرتقال يحتوي على فيتامين سي وكالسيوم. يساعدون على التخلص من كافة الكائنات الدقيقة التي من الممكن أن توجد في الأسنان.

ولذلك فمن الرائع أن نقوم بفرك الأسنان بقشر البرتقال قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.

خلطة لتبييض الأسنان

فيتامين ج الذي تحتوي عليه الفراولة من أهم الفيتامينات التي تساعد في تقوية الأسنان والحفاظ عليها.

من الرائع خلط كمية من الفراولة مع معجون الأسنان ويتم فرك الأسنان به مرتين في الأسبوع.

لقد تعرفنا معكم في هذا المقال على أكثر من طريقة لتبييض الأسنان في المنزل بسهولة. وهذه الطرق جميعها طبيعية ولا تؤثر بأي شكل سلبي على الأسنان. ولذلك كان من الضروري أن نلقي الضوء على كل هذه الطرق. وذلك لمساعدتكم في الحفاظ على نظافة أسنانكم ومظهرها حيث أنها تعتبر عنوان للتعرف على شخصيتكم.