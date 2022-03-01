هتنفعك فى رمضان.. طريقة السمنة البلدي مرملة وسايحة بريحة فلاحى بكيلو لبن اعملى 2 كيلو سمنة ووفرى فلوسك

هتنفعك فى رمضان.. طريقة السمنة البلدي ، يتم استخراج السمن البلدي من الحليب فهو يستخلص من القشطة التي تكون على وش الحليب، وتعتبر من أفضل أنواع الدهون التي يتم استخدامها في تحضير الكثير من الأطعمة اللذيذة والشهية وأنواع عديدة من الحلويات والمعجنات، ويوجد العديد من الطرق التي تستخدم لاستخراج السمن الفلاحي من الحليب، ومن خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل السمنة البلدي في البيت.

هتنفعك فى رمضان.. طريقة السمنة البلدي

هناك الكثير من الطرق الذي تستخدم في عمل السمنة البلدي في البيت، حيث يتم استعمال السمن في تحضير أنواع عديدة من الأطعمة الشهية واللذيذة، كما أنها تعمل على منح الطعام مذاق جيد ورائع لا مثيل لهويمكن أن يتم تحضيرها بهذه الطريقة:

المقادير:

كور زبد فلاحي.

قدر نظيف وجاف.

أواني تخزين السمن نظيفة.

طريقة التحضير: