طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص الشهية حضريها بأبسط المكونات

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص، تعتبر المكرونة بجميع وصفاتها من أشهر وأطيب الوجبات الغذائية الرئيسية المفضلة لدى الكثيرين، فهي عشق من نوع آخر وتتعدد وصفاتها وطرق تحضيرها وتظل الأشهر على الإطلاق هي وصفة المكرونة بالصلصة الحمراء، والمكرونة البشاميل وطاجن المكرونة باللحمة المفرومة، ومن بين وصفات المكرونة اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار هي مكرونة الوايت صوص الذي يحضر بصوص لذيذ يشبه صوص البشاميل وسوف نتعرف معكم على طريقة تحضيرها من خلال النص التالي، تابعونا للتعرف على المكونات وطريقة التحضير بأسهل المكونات.

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص

الوايت صوص هو يشبه في تحضيره صوص البشاميل الذي يحضر بالدقيق والزبدة والحليب وكريمة الطبخ وميكس الجبن، فهو يتمتع بمذاق رائع لذيذ للغاية يحبه الجميع، ويمكن عمل المكرونة بالوايت صوص مع قطع الدجاج أو الشيش طاووق أو يمكن إضافة قطع المشروم أو الجمبري حسب الرغبة، وهذه أسهل مكونات وخطوات تحضير عمل طاجن المكرونه السادة بالوايت صوص.

المكونات

كيس مكرونة أقلام أو أي شكل آخر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحين.

ملعقتين صغيرتين من الثوم المفروم.

ملعقتين صغيرتين من البقدونس المفروم المجفف.

كوب كبير من اللبن السائل.

كوب من الجبن الموتزاريلا وجبن البارميزان المبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

كوب من مرقة الدجاج.

خطوات التحضير

سلق المكرونة في وعاء متوسط الحجم مملوء بالماء المغلي.

تذويب الزبدة في طاسة على النار ثم يقلب فيها الثوم المفروم.

إضافة الدقيق وتقليبه في الثوم والزبدة حتى أن يصبح لونه ذهبي.

سكب الحليب ومرقة الدجاج إلى خليط الدقيق مع الاستمرار في التقليب.

ترك الصوص على النار لكي يتكاثف ويتضاعف ويصبح قوامه كثيف ومتماسك قليلا.

إضافة البقدونس المفروم فوق الصوص ويبهر بالملح والفلفل الأسود.

وضع المكرونة بعد سلقها في الصوص وتقلب جيداً ثم تضاف الجبن الموتزاريلا وجبن البارميزان ثم تقدم المكرونة ساخنة بالهنا والشفا.

بهذا نكون قد انتهينا من مكونات وخطوات تحضير المكرونة بالوايت صوص بالجبنة اللذيذة، يمكنك تحضيرها في المنزل بأقل المكونات.