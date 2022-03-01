نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم.. ازالة الشعر بالمعجون والبيكنج بودر وودعي الطرق التقليدية لبشرة أكثر نعومة ونضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازالة الشعر بالمعجون والبيكنج بودر تعتبر من الطرق الفعالة بشكل كبير والتي يلجأ إليها عدد كبير من النساء، تتعدد أساليب إزالة الشعر في هذا الوقت وكل شخص يقوم باختيار الطريقة التي تتناسب معه، بالإضافة إلى هناك بعض الطرق التي قد تكون مرتفعة التكلفة والتي لا تتناسب مع الكثير من السيدات.

ازالة الشعر بالمعجون والبيكنج بودر

نعلم جيدًا أن إزالة الشعر من الأمور التي تزعج وتؤلم عدد كبير من النساء، لذلك يبحثن عن أسهل الطرق، ومن ضمن هذه الطرق هي طريقة التخلص من الشعر بالمعجون والبيكنج بودر، والتي تتم كالآتي:

المكونات

عبوة بيكنج بودر.

كمية من معجون الأسنان.

كمية من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أولًا نقوم بوضع المكونات في إناء عميق، ثم يتم تقليب جميع المكونات جيدًا.

نقوم بشطف المكان المراد إزالة الشعر منه جيدًا.

نقوم بتطبيق المكونات على الجسم، ثم نقوم بتدليك هذا المكان لمدة 10 دقائق.

نقوم بشطف الجسم جيدًا بالماء الدافئ.

ينصح بترطيب الجسم بعد هذه الخطوة.

ينصح بتكرار هذه الخطوة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

البيكنج بودر والقهوة لإزالة الشعر

تعتبر هذه الوصفة من أشهر الوصفات التي تقوم بإزالة الشعر بشكل بسيط، وخاصةً لأن القهوة من المتعارف عليها أنها تساعد على إزالة الشعر بشكل آمن بالإضافة إلى أنها تقوم بتقشير الجلد، ويمكن استخدام هذه الوصفة لإزالة شعر الوجه، وتتم هذه الوصفة كالآتي:

المكونات

كمية من البن.

وكمية من البيكنج بودر.

كمية من الماء.

طريقة التحضير

يتم وضع المكونات في إناء عميق، ثم يتم مزجهم جيدًا.

يتم وضع الخليط على مكان الشعر، ثم يتم تدليك هذه المنطقة جيدًا.

يترك الخليط حتى يجف، وبعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ.

ينصح بتكرار هذه الخطوة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مقبولة.

ازالة الشعر بالمعجون والبيكنج بودر لا تحتاج إلى مكونات أو خطوات عديدة، ولكن إذا كنتِ تعاني من البشرة الحساسة فيجب عليكِ الامتناع عن تطبيق هذه التجارب لتجنب حدوث أي مشاكل، ويمكنكِ اختبار الوصفة على جزء بسيط من البشرة قبل التجربة.