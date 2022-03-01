طريقة عمل الحواوشي زي المحلات بالظبط في خمس دقائق بالطعم اللذيذ

طريقة عمل الحواوشي بطريقة إحترافية زي اللي بيعملوها في المحلات بالضبط كثيراً منا يبحث عن الطريقة المثلي لعمل الحواوشي زي بتاع المحلات، البعض يقع في أخطاء بسيطة وصغيرة تفسد عليه الأمر بطريقة سهلة وبسيطة هتعملي أحلى حواوشي في البيت لأولادك وزوجك سوف يطلبونه منك كثيراً كل ما عليك هو التركيز الجيد في تحضير المقادير بطريقة صحيحة والتسوية الجيدة، في هذه الوصفة التي سوف نعرضها عليكي فى هذا المقال لكى تقومى بعمل الحواوشي اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة بدون معاناة سوف نقوم بتسوية الحواوشي بدون فرن في هذه المرة خمس دقائق فقط وستحصلي علي أحلي حواوشي في البيت والتسوية على البوتاجاز أحلى من الفرن وأسهل وأسرع، تابعي معانا في السطور القادمة سوف تتعرفي على الطريقة الصحيحة لعمل أحلى حواوشي بطريقة سهلة جداً.

طريقة عمل الحواوشي اللذيذ زي بتاع المحلات

أولاً المقادير

طريقة عمل الحواوشي بطريقة بسيطة ولا تحتاج إلي مكونات كثيرة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

عدد ٢ بصلة مفرومة أو مقطعة قطع صغيرة .

نص معلقة بابريكا.

نص معلقة ثوم بودر.

بصل بودر.

بهارات لحم.

معلقتين بقدونس مقطعين.

نص معلقة فلفل أسود.

نص معلقة صغيرة ملح أو حسب الطلب.

نص معلقة جوزة الطيب.

طريقة التحضير لعمل الحواوشي

احضري وعاء وضعي بداخله كميه اللحم المفروم الموجودة لديكي وقومي بعد ذلك بانزال كمية البصل المبشور أو المقطع حسب رغبتك الموجود عندك بعد ذلك قومي بإدخال التوابل إلى هذه المكونات قومي أولاً بوضع الملح ثم الفلفل الأسود وجوزة الطيب ثم بهارات اللحم ثم معلقة البابريكا ثم الثوم البودر والبصل البودر ثم بعد ذلك قومي بخلط المقادير بطريقة جيدة بيديكي في هذه الخطوة يجب استخدام اليد للحصول على أفضل نتيجة في خلط المكونات كلها ببعض ثم قومي بوضع معلقتين من البقدونس المقطع قطع صغيرة إلى هذا الخليط والتقليب جيداً بيديك.

بعد ذلك سوف نقوم بتقسيم اللحم الموجود لدينا الى كرات صغيرة فمثلا النصف كيلو يعمل ثماني كور نقوم بوضع اللحم بداخل الخبز ثم نقوم بوضع معلقة كبيرة من السمن و معلقة من الزيت في المقلاة ونضع بداخلها رغيف الحواوشي يجب تسوية كل جنب من جوانب الخبز خمس دقائق حتى تحصلي على حواوشي مطهى بطريقه جيدة.