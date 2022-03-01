في أقل من دقيقتين.. طريقة عمل الزبدة في الخلاط اقتصادية بكوبين ورائحة قوية وانسي التعب

الكثير من السيدات يقوم بشراء الزبدة والتي تعد تكلفتها عالية لذلك يبحثون عن طريقة عمل الزبدة في الخلاط حيث أن الخلاط يجعل عملها سهلاً، وطريقة عملها تجعل كميتها كبيرة كما تجعلك توفري الكثير من الأموال، وإليك من خلال المقال طريقة عمل الزبدة بكل سهولة ومكونات جميعها متوفرة لديك، فعليك عملها فوراً واستخدميها في عمل الكثير من الأكلات.

طريقة عمل الزبدة في الخلاط

عزيزتي إن الزبدة لا يمكن الاستغناء عن استخدامها أبداً في أي منزل، فيمكنك عمل الزبدة الفلاحي بكل سهولة من خلال الطريقة التالية:

المكونات

كوبان كبيران من القشطة أو من الكريمة.

ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

مكعبان صغيران من الثلج.

خلاط كهربائي.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

قومي بإحضار الخلاط الخاص بك أو يمكنك استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي، ولكن يفضل استخدام الخلاط الكهربائي وذلك حتى تقللي من حدوث الفوضى.

بعد ذلك ضعي كمية القشطة أو الكريمة المتوفرة لديك.

ضعي عليها الثلج.

ثم قومي بتشغيل الخلاط على درجة متوسطة، ولا تقومي باستمرار التشغيل ولكن عليك التشغيل والإطفاء عدة مرات.

ستجدي أن الخليط بدأ يصبح مثل الكريمة المخفوقة ثم ستجدي أن الخليط بدأ في الثقل، وفي ذلك الوقت سوف

يظهر لديك كمية من الماء المصفر وقطع صغيرة من الزبدة فاستمري في الخفق.

مع استمرار الخفق سوف تجدي أن الماء بدأ ينفصل عن الزبدة.

الآن عليك بتصفية الزبدة من الماء.

بعد ذلك يمكنك إضافة ربع كوب من اللبن على الزبدة.

ثم اعجني الزبدة بيديك.

إذا كنتي تحتاجين إلى حفظها في الثلاجة لأطول وقت ممكن قومي بعجنها، وأزيلي أي زيادات من اللبن الحليب.

بعدها أضيفي ملح الطعام.

بعد ذلك اتركي الزبدة على قطعة من الشاش النظيفة حتى يتم تصفيتها جيداً مع الضغط الجيد عليها عدة مرات متتالية.

ثم قومي بوضع الزبدة في علبة من البلاستيك، وضعيها في الثلاجة واستخدميها وقتما تشائين.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طريقة عمل الزبدة في الخلاط، فالزبدة من المكونات المفيدة والتي يتم وضعها في أغلب الأكلات فهي تعطي الطعم الرائع للأكلات، فقومي بعملها فوراً واستمتعي بألذ زبدة وأسهل طريقة لعملها.