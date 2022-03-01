مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل الفشار بالكراميل بدون أي صعوبة في توزيع الكراميل لأحلى بوب كورن

طريقة عمل الفشار بالكراميل حيث يعتبر الفشار من أهم الوجبات البسيطة التي يشتهيها العديد من الأفراد وتعد وجبة الفشار من أفضل الوجبات ملائمة لحجم السعرات والقيم الغذائية الموجودة فيها ويضاف إليها العديد من النكهات والأطعمة المختلفة، وسوف نتعرف سويا على طريقته بالتفصيل في مقالنا اليوم.

طريقة عمل الفشار بالكراميل

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من بذور الفشار الطازج.

كمية من الملح.

2 ملعقة من الزبدة في إناء جانبي.

كوب ونصف من السكر.

طريقة التحضير

يتم وضع الزبدة والزيت في إناء واسع على النار وتترك حتى تسخن جيدا ثم توضع عليها بذور الفشار ثم تغطى جيدا ثم تترك لمدة 4 دقائق ثم يوضع الفشار جانبا ويتم إعداد صوص الكراميل ويوضع السكر في إناء واسع على النار مع الماء ويتم المزج جيدا.

ثم يترك على النار حتى يتحول إلى اللون البني ثم توضع الزبدة مع مزيج السكر والماء وتترك لمدة نصف دقيقة على النار ثم يوضع مزيج الكراميل على الفشار ثم يدخل الفرن لمدة لا تزيد عن 7 دقائق ثم يقدم الفشار في إناء واسع ساخن لذيذا.

فشار بالكراميل سهل

المكونات

2 كوب سكر بني.

نصف كوب سيرب أو جلوكوز.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بكينج صودا.

لوز محمص حلقات.

طريقة التحضير

يتم وضع السكر البني مع الكورن سيرب أو الجلوكوز في إناء واسع على النار حتى يختلط جيدا ثم يوضع البكينج صودا والملح.

ثم يرفع من على النار ويوضع على الفشار مع اللوز المحمص ويمزج جيدا ويوضع في إناء واسع معد لدخول الفرن ثم يقدم ساخن.

فشار بالكراميل كالجاهز

المكونات

نصف كوب ذرة فشار

زيت

ملح

سكر

ماء

زبدة

بيكربونات الصوديوم

مكسرات مشكلة

طريقة التحضير

يتم وضع الزيت في إناء واسع على النار ويضاف بذور الفشار ويترك على النار لمدة 30 ثانية ويرفع من على النار ثم يتم السكر والماء وفي إناء آخر وتترك حتى تصبح لونها ذهبي.

ثم يتم وضع الملح والمكسرات والزبدة في إناء آخر مع بيكربونات الصوديوم والمزج جيدا ثم يوضع مزيج الكراميل على الفشار ويوضع في إناء واسع معد لدخول الفرن ويقدم ساخن.

طريقة عمل الفشار بالكراميل حيث أن الفشار من الوجبات البسيطة المسلية التي تقدم في المناسبات الاجتماعية ويشتهيها العديد من الأفراد خصوصا الأطفال، لذلك عرضنا الطريقة الصحيحة لإعدادها داخل المنزل بمقادير بسيطة وسهلة.