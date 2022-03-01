الحقي الموسم.. طريقة تفريز الثوم بدون تقشير وريحي بالك طول السنة ستكرريها كل عام

طريقة تفريز الثوم واحدة من أهم الخطوات الهامة التي يجب على ربة المنزل معرفتها قبل شراء الثوم لتخزينه، حيث أن تخزين الثوم يوفر الكثير من الوقت أثناء طهي الطعام خاصة على المرأة العاملة بالإضافة إلى أن التخزين يحافظ على الثوم أطول فترة ممكنة حيث يمكن الاحتفاظ به طوال العام بدون أي تغيير في الرائحة أو الطعم.

طريقة تفريز الثوم

يمكنك تفريز الثوم بكل سهولة وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكنك اتباعها من خلال هذا المقال حتى يمكن الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة.

المكونات

5 كيلو من الثوم سواء كان الثوم الأبيض أو الأحمر لا يوجد فرق بينهم.

كوب واحد متوسط الحجم من الملح.

طريقة حفظ الثوم المقشر

يتم تقشير الثوم، وإزالة الطبقة الخارجية منه تمامًا.

بعد ذلك يتم غسل الثوم جيدًا من الأتربة العالقة به، ويتم تصفيته من الماء لعدة ساعات.

يتم تجفيف الثوم تمامًا باستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة، والتأكد من عدم تخلخل المياه داخله حتى لا يتعرض إلى التعفن.

يوضع الثوم في المفرمة الكهربائية، أو اليدوية ويتم فرمه جيدًا.

توضع كمية الثوم بالكامل التي تم فرمها في وعاء عميق نظيف وجاف، ويوضع عليها الملح ويقلب جيدًا حتى يتداخل الملح مع الثوم.

يتم إحضار برطمانات زجاجية نظيفة ويجب التأكد من تجفيفها جيدًا وعدم وجود نقطة ماء واحدة.

توزع كمية الثوم على عدد من البرطمانات بحيث لا تزيد كمية الثوم عن ثلاثة أرباع البرطمان.

يتم إغلاق البرطمان لكن لا يجب إغلاقه بإحكام شديد حتى لا يتعرض للانفجار.

يتم وضع البرطمانات في الفريزر ولا يتم إخراجها إلا وقت الحاجة، يؤخذ منها الثوم ويتم وضعه في الفريزر مرة أخرى في نفس الوقت.

بهذه الطريقة يمكنك الحفاظ على الثوم في الفريزر لمدة عام كامل.

في نهاية مقال طريقة تفريز الثوم قد ذكرنا بعض المكونات التي يتم الحاجة إليها عند تفريز الثوم. وذكرنا أيضًا الخطوات التي يتم اتباعها بكل دقة حتى تستطيع ربة المنزل تفريز الثوم بطريقة صحيحة. والحفاظ عليه بدون أن يتعرض إلى أي تغيير.