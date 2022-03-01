نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشباب دائم.. ماسك للتخلص من التجاعيد بسرعة من الخدود والجبهة واليدين بدون فيلر أو بوتوكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم أفضل ماسك للتخلص من التجاعيد نهائيا، ومكوناته من الطبيعية بشكل آمن وفعال، حيث تتعدد أسباب ظهور التجاعيد على الوجه، مما يؤثر على نفسية الشخص، فقد تكون الأسباب راجعه إلى التقدم في العمر، أو التعرض بكثرة لأشعة الشمس المباشرة، ولكن تم التوصل لعدة طرق لتقليل ظهورها إلى حد كبير، واستعادة شباب البشرة مرة أخرى وجعلها نضرة وأكثر إشراقا من ذي قبل.

ماسك للتخلص من التجاعيد

هناك كثير من الماسكات الطبيعية، والتي تتوفر مكوناتها بكل سهولة، فليس عليكِ سوى التعرف على الطريقة والمداومة على استعمالها على بشرتك للحصول على النتيجة المرغوبة، ومن أهمها ماسك بياض البيض ومكوناته التالية:

بياض بيضة واحدة.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون ولوز.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

الطريقة

يتم خلط جميع ما سبق معا، حتى الحصول على قوام الماسك وقومي بوضعه على كامل الوجه والرقبة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

ثم ابدئي في فرك وجهك بحركات خفيفة، ثم اغسليه جيدا بالماء الفاتر ثم الماء البارد ليتم غلق المسام.

ماسك الخميرة للقضاء على التجاعيد

3 ملاعق من الخميرة فورية.

ملعقتان من اللبن دافئ.

ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة من العسل الأبيض.

الطريقة

في بولة عميقة نضع كل المكونات السابقة ويتم التقليب في حركات دائرية، ويتم فرد طبقة من الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم غسيله.

وصفات جدتي للتجاعيد

ثمرة موز

ملعقة من اللبن

ملعقة من زيت زيتون الخام

وملعقة من زيت لوز

ملعقة من العسل الأبيض

الطريقة

يتم خلط المكونات السابق ذكرها معا حتى يتم التجانس بينهم، ثم يتم وضع الماسك الطبيعي على كامل الوجه والرقبة أيضا، ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وللحصول على نتائج فعالة وواضحة عليكي تكرار الماسك خلال الأسبوع الواحد مرتين على الأقل.

ظهور التجاعيد بالوجه يؤثر على نفسية الشخص خاصة في حالة صغير السن، ولكن الكثير من العوامل تؤدي لظهورها مبكرا، ولكن من خلال الاهتمام المستمر للبشرة من خلال عمل ماسك للتخلص من التجاعيد والماسكات الطبيعية لها والمواظبة عليها يساهم بشكل كبير في التخلص من تلك التجاعيد المزعجة بشكل نهائي.