ستبدين كأنك في العشرين بكريم الكولاجين الطبيعي لشد الوجه والرقبة واليدين بمكونات بسيطة

يمكنك صنع بنفسك كريم الكولاجين الطبيعي للتخلص من التجاعيد نهائيا، وشد الوجه بمكونات طبيعية متوفرة لديك بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وآمنة على البشرة تمنحك نتيجة مضمونة من أول استخدام، دون الحاجة إلى شراء مستحضرات باهظة الثمن وتحتوي على مواد كيميائية ضارة للبشرة.

كريم الكولاجين الطبيعي

يعمل الكولاجين على شد تجاعيد الوجه والعناية بالبشرة ونضارتها، ومنح البشرة إشراقة متميزة.

طريقة عمل كولاجين الطبيعي

أليكي طريقة صنع كريم كولاجين للبشرة بمكونات طبيعية، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

علبة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

الطريقة

أولا قومي بإحضار وعاء مناسب، واخلطي جميع المكونات جيداً، حتى يتم الحصول على قوام مثل العجينة يسهل فردها.

بعد ذلك يتم وضع خليط كريم الكولاجين على البشرة لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم غسل الوجه جيداً بالماء، وتجفيفه، وترطيبه باستخدام كريم مرطب.

كولاجين لبان الذكر وماء الورد

يمكن صنع كولاجين باستخدام لبان الذكر وماء الورد حيث أنهم من المواد الطبيعية التي تعمل على محاربة التجاعيد وشد البشرة بشكل كبير، وإليك طريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

ثلاثة ملاعق من لبان الذكر الحصى.

كوب واحد من ماء الورد.

ملعقة واحدة من الدقيق.

الطريقة

أولا يتم ترك لبان الذكر الحصى في كوب ماء الورد لمدة لا تقل عن ليلة كاملة.

بعد ذلك يتم تصفية المكونات حتى نتخلص من الحصى المتبقي في الماء.

ثم يتم إضافة الدقيق إلى ماء لبان الذكر.

بعد ذلك يتم رفع الخليط على نار هادئة ويتم التقليب جيداً، حتى يتغير قوام الخليط وتحصلي على قوام سميك وكريمي.

ثم وضع خليط الكولاجين على الوجه، ويتم تركه على الوجه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

ثم يتم تجفيفه جيدا ويتم ترطيب البشرة باستخدام كريم مرطب.

في الختام نكون قد عرضنا في هذا المقال طريقة تحضير كريم الكولاجين الطبيعي، بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد، كما تعرفنا على فوائد الكولاجين الهامة للبشرة، حيث إن له دور هام في العناية بنضارة البشرة، ومنح البشرة إشراقة متميزة.