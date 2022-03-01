نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتزيين الحلويات والتورته.. أفضل طريقة عمل صوص الشيكولاته الداكنة والبيضاء بمقادير ناجحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشيكولاتة، صوص الشيكولاتة من الصوصات اللذيذة الذي يميز أي نوع من الحلوى عند إضافته إليها ويضيف لها مذاق رائع لا مثيل له سواء لأنواع الكيك المختلفة أو البسكويت أو المعجنات أو التورت وغيرها من الحلويات، ويمكن تحضيره فى المنزل بكل سهولة فى دقائق بدلا من شرائه جاهز بأسعار باهظة، طبقي أسرع وأسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة بقوامه المميز لاستخدامه فى تغليف الكيك وجميع أنواع الحلويات بأبسط المكونات وأفضل من الجاهز.

طريقة صوص الشيكولاتة البنى الداكنة

المقادير:

كوب إلا ربع حليب بارد.

كوب سكر بودر.

كوب كاكاو خام.

نصف كوب زيت.

كوب حليب بودر.

طريقة التحضير:

اخفقي الحليب والسكر البودر فى وعاء الخلاط الكهربائى حتى تتجانس المكونات معا.

أضيفي اللبن البودر والكاكاو البودر واستكملي الخفق.

أضيفي الزيت تدريجيا إلى وعاء الخلاط دون توقف الخفق.

استمري فى الخفق حتى تحصلي على صوص شيكولاتة متماسك وثقيل القوام.

يصبح بذلك صوص الشيكولاتة جاهز لتزيين الكيك أو حشو أي معجنات.

طريقة صوص الشيكولاتة البيضاء

المقادير:

3 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

نصف كوب حليب بارد.

نصف كوب سكر نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

اخفقي الحليب والسكر والحليب البودر فى وعاء الخلاط الكهربائى حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

أضيفي الزيت تدريجيا إلى وعاء الخلاط دون توقف الخفق.

استمري فى الخفق حتى تحصلي على قوام صوص سميك وثقيل.

طريقة عمل صوص الجناش

المقادير:

½ كيلو شيكولاتة خام مبشورة.

كيلو حليب ساخن.

¼ كوب زيت.

طريقة التحضير:

ضعي الحليب فى إناء على النار واتركيه حتى تمام الغليان.

ارفعي الحليب المغلي من على النار ثم أضيفي الشيكولاتة الخام المبشورة مع التقليب حتى يتم إذابتها تماما.

أضيفي مقدار الزيت واستمري فى التقليب حتى تندمج المكونات مع بعضها البعض.

يستخدم صوص الجناش الثقيل القوام عادة فى تزيين التورت والجاتوهات.

من خلال هذا المقال قدمنا إليكم أسهل طرق لعمل صوص الشيكولاته الداكنة والشيكولاته البيضاء وكذلك الجناش، يمكنك استخدامهم في عمل جميع أنواع الحلوى والتزيين للمعجنات وغيرهم من الحلويات كالأيس كريم.