طريقة عمل فطائر المقلاة الإسفنجية الهشة في البيت بخطوات بسيطة

تعد فطائر المقلاة الاسفنجية من أطيب المخبوزات والمعجنات الهشة المحببة لدى الكثير من الناس وخاصة عند الأطفال، فهم يحبونها ويرغبون في تناولها، حيث يتم حشوها بالجبنة أو العسل أو المربي أو بأي حشوة أخر مختلفة، ومعظم ربات المنزل يقومون بعمل الفطائر والمعجنات بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج لكي تتضمن السلامة للأسرة، فهي تعد من الفطائر السهلة والسريعة في التحضير وبسيطة للغاية ولا غير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل، كما يوجد للفطائر أنواع متعدد، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل فطائر المقلاة الإسفنجية بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل فطائر المقلاة الاسفنجية

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة .

عدد أربع أكواب من الدقيق أو السميد .

عدد أربع أكواب من الماء .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

مقدار ملعقة كبيرة من العسل .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح الطعام .

طريقة التحضير :