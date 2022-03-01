نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر المقلاة الإسفنجية الهشة في البيت بخطوات بسيطة في المقال التالي
تعد فطائر المقلاة الاسفنجية من أطيب المخبوزات والمعجنات الهشة المحببة لدى الكثير من الناس وخاصة عند الأطفال، فهم يحبونها ويرغبون في تناولها، حيث يتم حشوها بالجبنة أو العسل أو المربي أو بأي حشوة أخر مختلفة، ومعظم ربات المنزل يقومون بعمل الفطائر والمعجنات بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج لكي تتضمن السلامة للأسرة، فهي تعد من الفطائر السهلة والسريعة في التحضير وبسيطة للغاية ولا غير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل، كما يوجد للفطائر أنواع متعدد، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل فطائر المقلاة الإسفنجية بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل فطائر المقلاة الاسفنجية
المكونات:
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- عدد أربع أكواب من الدقيق أو السميد.
- عدد أربع أكواب من الماء.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- مقدار ملعقة كبيرة من العسل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء كبير مناسب ثم ضعي فيه أربع أكواب من الدقيق مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع نصف ملعقة صغيرة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة ثم نقلب جميع المكونات مع بعضهم البعض حتى تختلط تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ملعقة كبيرة من العسل للخليط ثم نقلب الخليط باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها وبعد ثم قومي بإضافة أربع أكواب من الماء ونقلبهم باستمرار حتى يصبح لدينا قوام ثقيل.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي ثم اخفقيه حتى يصبح الخليط هش وفاتح اللون ثم بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء بكيس من البلاستيك ونترك الوعاء لمدة نصف ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها وتصبح مثل الرغوة تماماً واتركي العجينة تختمر جيداً حتى تصبح مثل الرغوة حتى تصبح الفطائر هشة وخفيف أثناء التسوية.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضعها على النار ثم نضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً وبعد ذلك نصب الخليط داخل الطاسة ونتركها لمدة دقيقة واحدة ثم قومي بقلب الفطائر على الوجه الآخر حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نترك الفطائر في الطاسة على نار هادئة حتى تنضج تماماً وكرري هذه الخطوة حتى تنتهي من كمية العجين ثم نرص الفطائر على طبق للتقديم ويتم حشوها بالجبنة أو العسل أو المربي.
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