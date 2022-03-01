سر التتبيلة الخطير في طريقة عمل البفتيك مشوي زي المطاعم

طريقة عمل البفتيك المحشي وهو من الاكلات الرائعة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص اليوم سوف نقدم لكم بفتيك مشوي على الفحم بطريقة سهلة و يمكن لست البيت ان تقوم بعملها في المنزل وسننشر لكم كيفية اعداد التتبيلة الخطيرة وكل تكاته واسراره وسوف نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالصلصة ونقدمها مع البفتيك المشوى، جدير بالذكر أنه أفضل جزء لعمل البفتيك هو اللحم الأحمر الموجود في مؤخرة لحم العجل، والذي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والعظام، في اتجاه الأنسجة، وغالبًا ما يتم سحق اللحم قبل الطهي لتسهيل التعامل معه، و. تختلف طرق تتبيل شرائح اللحم من دولة إلى أخرى، و يمكن قليها أو شويها أو خبزها في الفرن حسب تفضيلاتك. يمكن تقديمه مع الخضار أو المعكرونة أو التفاح أو أي طبق جانبي آخر تفضل.

مكونات البفتيك المشوى

نصف كيلو من شرائح لحم مناسبة للبفتيك

عصير ماء بصلتين يتم تصفيتهم تماما من التفل

التوابل المستخدمة في البفتيك

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

ملعقة صغيرة من البيكربونات

وملعقة صغيرة من السكر

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من المسترده

ملعقة صغيرة من الخل

طريقة تحضير البفتيك المشوى

نحضر وعاء ونضع فيه عصير ماء بصلتين بدون تفل وبعد ذلك نبدا في اضافة التوابل التي ذكرناها لكم في المقادير وهي الثوم البودر والفلفل الاسود والكربوناتو والسكر والقرفة والمسترده ونبدأ فى تقليب كل هذه المكونات مع بعض ثم اضافة ملعقة صغيرة من الخل ونستمر في تقليب هذه المكونات حتى نشاهد الكربوناتو وهو يتفاعل ونشاهد الفقاقيع نحضر كيس ثلاجه نظيف ونضع فيه شرائح لحم البفتيك ونبدأ في وضع التتبيلة على الشرائح داخل الكيس حتى تغطي جميع شرائح البفتيك ثم نغلق الكيس جيدا ونقلب الكيس وهو مغلق حتى تتماسك التتبيلة مع الشرائح جيدا و نتركها في الثلاجة لمدة عدة ساعات حتى تتبل الشرائح جيدا بعد مرور عدة ساعات نقوم بإخراج شرائح اللحم من الثلاجة نبدأ في وضع الملح والزيت على شرائح البفتيك وبعدها نقوم بتحضير شواية الفحم ونضع فوقها الشرائح ونبدأ في شويه كل شريحة من البفتيك يتم تقليبها بعد خمس دقائق و يجب ان ناخذ حضرنا حتى لا تحترق شرائح اللحمه.

طريقه عمل صلصه المكرونه تتكون من عصير اربع حبات من الطماطم نقوم بعصر يا في الخلاط وبعد ذلك نضيف لهم ملعقه كبيره من المسترده وبعد ذلك نحضر حله ونضعها فى النار ونضع فيها سمنه ومعها فصين ثوم مفروم ونبدا فى التقليب حتى يصبح لون الثوم ديلان ثم نضيف اليهم بصله كبيره متقطعه و نقلب الثوم والبصل جيدا حتى يبدا البصل في الدبلان وياخذ اللون الذهبي ونضيف على البصل والثوم ملعقتين كبيره من الصلصه المعلبه ثم ناخذ هذا الخليط ونضيفه على عصير الطماطم والمسترده في الخلاط ونضرب كل هذه المكونات في الخلاط جيدا ثم نضعهم مره اخرى في الحله ونبدا فى اضافه التوابل على الصلصه وهي من علاقه صغيره من الفلفل الاسود و ملعقتين صغيره من البابريكا ونضيف ملعقه صغيره من الملح ثم نضيف ملعقه صغيره من الخل و ملعقه صغيره من السكر وانا قلبهم جيدا مع الصلصه حتى يختلطوا ونضيف ايضا مكعب من المراه حتى تضيف نكهه رائعه قناه الصلصه حتى تتسبك جيده

نقوم باحضار حله ونضع فيها ماء وينتظر حتى يغلي نضع فيه الملح و ثم نبدا فى وضع المكرونه الاسباجتي وبعد وبعد ان يتم سلق المكرونه نصف سلقان نقوم بوضعها في الصلصة التي قمنا بتسليمها ونضيف لها كوب من ماء السلق وننتظر حتي استوت المكرونه تماما ونقوم بتقديمها مع البفتيك المشوى