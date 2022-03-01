بمقادير دايبة دوب أعملي بسكويت أولكر بالتمر على أصوله بطريقة غير مكلفة وبطعم لذيذ مثل الجاهز

يعد بسكويت أولكر هو من أحلى أنواع المعجنات التي يعشق تناولها الأطفال والكبار وتقدمها كوجبة خفيفة للأطفال بجوار كوب من اللبن أو الشاي، وتستطيع ربة المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة إعداد بسكويت أولكر بدون ما يحتاج اي تكلفة او وقت او مجهود منها، حيث تكون مكونات البسكويت بسيطة ومتوفرة لدينا في المنزل.

يتميز بسكويت اولكر بأنه لين وناعم جداً، كم أنه يعشقه الكبار والصغار لما له من مذاق حلو ومختلف عن باقى المخبوزات، كما أنه سهل فى التحضير ومكوناته بسيطة، فلا داعي لشرائه من الأسواق و تحضيره فى المنزل بكل سهولة، كما أنه يمكن تناوله مع كوب الشاى أو النسكافيه فهو من الوجبات الخفيفة التى يمكن أن تقدم فى الصباح، ولهذا السبب سوف نعرض فى هذا المقال عن كيفية تحضير بسكويت اولكر فى المنزل بكل سهولميز بسكويت اولكر بأنه يمكن أن يكون ساده أو محشو بالتمر، فكلاهما يتمتعان بمذاق لذيذ ومختلف. ويمكن تناولهما فى اى وقت وكل مكان فهو خفيف وهش وناعم، كما أن التمر له فوائد عديدة فى صحه أولادنا فهو ينمى الذاكرة كما أنه يحمى من الكثير من الأمراض.

مكونات بسكويت اولكر محشو بالتمر

2 كوب دقيق.

بيضة واحدة.

فانيليا.

معلقة كبيرة من البيكينج باودر.

كوب الاربع سمن.

رشة ملح.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كيلو عجوة.

تحضير بسكويت اولكر بالتمر