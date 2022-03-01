أسهل وأسرع طريقة لتحضير فطائر محشية قطنية وهشه بمكونات اقتصادية بدون بيض أو زبدة

أسرع طريقة لتحضير فطائر محشية من أهم المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها وهذا لأنها من أخف الوجبات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها في الإفطار أو في العشاء كما يمكنك الأولاد أخذها في المدرسة، ولذلك حرصنا على على تقديم طريقة سهلة وسريعة لتحضير الفطائر دون مجهود فهي تحتوي على مكونات بسيطة ولن تكلفك الكثير، ويمكنك إضافة الحشوات المفضلة لديك من الجبن أو اللحم المفروم او غيرها من الحشوات المتوفرة لديك.

مقادير الفطائر المحشية

سنقدم لكم أخف وأحلى فطائر محشية بعجينة قطنية و هشة يصلح تحضيرها في وجبة الإفطار أو في العشاء، وهي تتكون من مكونات متوفرة في كافة المنازل وهي:

كوب من الزبادي.

2 كوب من الدقيق (يمكنك إضافة المزيد إذا لزم الأمر).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

2 معلقة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

الحشوة

جبن شيدر أو أي نوع آخر مبشور.

5 معالق من البقدونس المفروم.

زيت نباتي للقلي.

طريقة تحضير الفطائر المحشية