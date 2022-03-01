نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وأنت تشتري البسكويت.. بكوباية دقيق عملت كيلو بسكويت بدون ماكينة ولاقمع في 5 دقائق مقرمش واقتصادى وسريع ورائع في المقال التالي
ضاع عمرك وأنت تشتري البسكويت ، يعتبر البسكويت من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي يمكن أن يتم تقديمها في كثير من المناسبات كالأعياد والأعراس وغيرها، ويظل البسكويت أهم الحلويات التي يتم إعدادها بمناسبة عيد الفطر المبارك وتبحث معظم ربات المنازل عن طريقة سهلة وبسيطة تساعدها ف تحضيره، بالإضافة إلى ذلك أن البسكويت يحمل قيمة غذائية عالية جداً لذلك تهتم الأمهات بتحضيره للحصول على جميع فائدته وقيمته الغذائية، ومعاً سوف نتعرف على طريقة بسيطة لعمل البسكويت البيتي.
ضاع عمرك وأنت تشتري البسكويت
يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم لعمل البسكويت في البيت التي يتم تقديمه لأفراد الأسرة كنوع من الضيافة، أو يمكن أن يتم تقديمه لأبنائك في الفطور مع كوب من الحليب الدافئ أو العصير الطازج ومنها التالي:
بسكويت الفانيليا
إذا كنت في حيرة عند اختيار البسكويت التي يمكن أن يتم تحضير في المنزل، فإليك سيدتي طريقة عمل بسكويت الفانيليا التي يعد واحد من ألذ أنواع البسكويت والتي يقبل عليه الكثير من الأشخاص ويتم تحضيره بهذه الطريقة الآتية:
المكونات:
- 2 كوب دقيق أبيض.
- 1 كوب سمنة أو زبدة.
- 2 كيس فانيليا.
- صفار 3 بيضات.
- 3 كوب سكر مطحون ناعم.
طريقة التحضير:
- في البداية يجب أن يتم نخل الدقيق جيداً.
- ثم يضاف له السكر الناعم والفانيليا واخلطيهم جيداً مع بعضهم.
- يضاف بعد ذلك السمن أو الزبدة واخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى أن تصبح هشة وناعمة.
- يتم عجن العجينة بشكل جيد حتى أن تصبح متماسكة تماماً.
- يتم وضع العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن 2.5 ساعة ثم يتم تغطيتها بالنايلون.
- ثم يتم وضع العجينة على سطح صلب وفردها ثم البدء بتقطيعها بواسطة قطاعة البسكويت أو عن طريق استعمال أقماع بلح الشام.
- ثم يتم تجهيز صينية مدهونة بقليل من السمن أو يمكن أن يتم فرد ورق زبدة ومن ثم يوضع قطع البسكويت.
- ويتم بعد ذلك تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم يتم وضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق لينضج ويصبح باللون الأصفر الذهبي.
- بعدها يخرج من الفرن ونتركه حتى يهدأ ثم يتم وضعه في بق التقديم وبالهناء والشفاء.
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