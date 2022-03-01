وصفة طبيعية لتخسيس البطن في أسبوع بالليمون والكمون

الكثير من السيدات والفتيات يعانون من مشاكل تراكم الدهون وخاصة في منطقة البطن نتيجة للإكثار في تناول الوجبات الدسمة والوجبات السريعة، وهذا يسبب في الإصابة بتراكم الدهون في منطقة البطن، وهذا يسبب إحراج في ارتداء الملابس للكثير من السيدات والفتيات والرجال إليك وصفة طبيعية لعلاج مشاكل تراكم الدهون في منطقة البطن يمكن تحضير في البيت وهي مشروب بذور الكمون والليمون حيث تساعد على تخسيس منطقة البطن بشكل طبيعي، ‏وحيث تعد منطقة البطن من أصعب المناطق التي يمكن خسارة الدهون بها، سوف ‏تعرف الآن على طريقة عمل مشروب بذور الكمون والليمون والتي يعمل على إنقاص الوزن بطريقة مذهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير وصفة الكمون والليمون

المكونات:

كوب كبير من الماء. ملعقة صغيرة الحجم من بذور الكمون.

ثمرة واحدة من الليمون متوسطة الحجم.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء ثم ضعي في كمية من الماء ونترك الإناء على نار متوسطة حتى يغلي تماماً ثم بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من بذور الكمون إلى الماء المغلي ويحرك الخليط جيداً ثم بعد ذلك قومي برفع الإناء من على النار. الخطوة الثانية يتم تقطيع الليمون إلى شرائح رفيعة ثم بعد ذلك نضيف الليمون بقشورة إلى المزيج ‏ونترك الخليط لينتقع لمدة ثماني ساعات تقريباً على الاقل ثم بعد ذلك قومي بتصفيه المشروب واشربيه.

الخطوة الثالثة يتم شرب كأس من المزيج كل يوم في الصباح قبل تناول أي شيء للحصول على نتائج سريعة وسوف تلاحظين النتائج من الأسبوع الأول.

أهم فوائد الكمون للتخسيس: