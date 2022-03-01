نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الشيتوس بالجبنة في البيت بطريقة صحية في المقال التالي
يعد الشيتوس بالجبنة من الأطعمة والمقرمشات المفضلة عند الجميع، نظراً لمذاقه الرائع واللذيذة والمميز، كما أن طريقة تحضيره في البيت سهلة وسريعة للغاية ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير وحيث أن مكوناته متوفرة في كل مطبخ، كما يعد الشيتوس من أشهر وأطيب المقرمشات السريعة ويمكن تقديمه بأكثر من نكهة مختلفة وله شعبية كبيرة في مختلف دول العالم، حي يعد طريقة عمل الشيتوس في البيت من الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، ولذلك فان تحضير وصفة الشيتوس في البيت يكون أكثر صحياً وأماناً ولا داعي لشراءه من الخارج، وسوف نتعرف على طريقة عمل الشيتوس في المنزل بطريقة سهلة صنعها في المنزل ومفيدة أيضا للأطفال وغير مكلفة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الشيتوس بالجبنة في المنزل
تعتبر المسليات المتوفرة في المحلات والسوبر ماركت من أمثلة السناكس والشيبسي وغيرهم من أمثلة تلك الأصناف هي أكثر الأشياء التي تحظى بإقبال غير محدود في جميع أنحاء دول العالم نظراً لكثرة التوابل عليها والنكهات التي يتم الإبداع فيها بشكل يومي غير محدود ولا يرتبط بمكان معين فقط حيث تتوفر الكثير من السناكس وقد تختلف من مكان إلى آخر حسب صناعة كل دولة.
المكونات:
- عدد بيضة واحدة.
- كوب من الدقيق الذرة الأصفر المطحون الناعم والمنخول.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشور.
- أثنين ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا الحمراء.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كمية من الزيت للقلي.
- كمية من الماء.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بخلط كوب من الدقيق الذرة الأصفر مع ملعقة كبيرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من البابريكا الحمراء وملعقة صغيرة من البصل البودرة وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وأثنين ملعقة صغيرة من النشا.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة نصف كوب من الجبنة الشيدر وتخلط جيداً مع المكونات حتى تمتزج الجبن بباقي المكونات.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع البيضة على الخليط ونضيف الماء شيئاً فشئ وتخلط جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامها أكثر سمكاً من الكيكة ثم بعد ذلك توضع العجين في كيس حلواني ويقطع طرفه.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع زيت غير الغزير في المقلاة حتى يسخن ثم بعد ذلك ابدائي بوضع العجين في الزيت واحرصي على أن تكون الأصابعغير منتظمة الشكل ثم بعد ذلك قومي بتهدئة النار حتى يكتمل نضج الشيتوس ويصبح مقرمش وبعد ذلك نخرجها من الزيت ونضعه علىمناديل مطبخ لتصفية الزيت منه ثم بعد ذلك يوضع الشيتوس في الأطباق بعد أن يبرد تماماً قومي بتقديمه إلى أفراد أسرتك.
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