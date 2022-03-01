أسهل طريقة لعمل الشيتوس بالجبنة في البيت بطريقة صحية

يعد الشيتوس بالجبنة من الأطعمة والمقرمشات المفضلة عند الجميع، نظراً لمذاقه الرائع واللذيذة والمميز، كما أن طريقة تحضيره في البيت سهلة وسريعة للغاية ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير وحيث أن مكوناته متوفرة في كل مطبخ، كما يعد الشيتوس من أشهر وأطيب المقرمشات السريعة ويمكن تقديمه بأكثر من نكهة مختلفة وله شعبية كبيرة في مختلف دول العالم، حي يعد طريقة عمل الشيتوس في البيت من الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، ولذلك فان تحضير وصفة الشيتوس ‏في البيت يكون أكثر صحياً وأماناً ولا داعي لشراءه من الخارج، وسوف نتعرف على طريقة عمل الشيتوس في المنزل بطريقة سهلة صنعها في المنزل ومفيدة أيضا للأطفال وغير مكلفة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الشيتوس بالجبنة في المنزل

تعتبر المسليات المتوفرة في المحلات والسوبر ماركت من أمثلة السناكس والشيبسي وغيرهم من أمثلة تلك الأصناف هي أكثر الأشياء التي تحظى بإقبال غير محدود في جميع أنحاء دول العالم نظراً لكثرة التوابل عليها والنكهات التي يتم الإبداع فيها بشكل يومي غير محدود ولا يرتبط بمكان معين فقط حيث تتوفر الكثير من السناكس وقد تختلف من مكان إلى آخر حسب صناعة كل دولة.

المكونات:

عدد بيضة واحدة .

كوب من الدقيق الذرة الأصفر المطحون الناعم والمنخول .

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشور .

أثنين ملعقة صغيرة من مسحوق النشا .

مسحوق ملعقة كبيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الكركم .

ملعقة صغيرة من البابريكا الحمراء .

ملعقة صغيرة من البصل البودرة .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

كمية من الزيت للقلي .

كمية من الماء .

طريقة التحضير :