طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة في المنزل على أصولها بطريقة الحلواني بطعم طري ولذيذ

يعتبر الجلاش من احلى انواع الحلويات والمميزة جدا ونستطيع تحضيرها بعدة من الأشكال المختلفة، فيمكن تحضير الجلاش بالمهلبية جلاش بالكنافة وايضا إعداد الجلاش بالبسبوسة فكلا منهم يعطي طعم ومذاق مختلف، كما أن الجلاش من الحلوى التي تتضمن سعرات حرارية عالية جدا للجسم لاحتوائها على السكريات والزبدة فتمد الجسم بالطاقة اللازمة له.

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التى تتميز بطعمها اللذيذ المرمل، وتقدم فى صور عديدة، فهى تقدم ساده أو بالمكسرات أو تكون حشو داخل الجلاش أو البقلاوة، وفى كل الأشكال تعد البسبوسة من الحلويات الرائعة التى لا غنى عنها فى شهر رمضان الكريم، ولذلك سوف نعرض فى هذا المقال طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة بطريقة سهلة وواضحة.

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة

المكونات

لفة جلاش.

2 كوب من السميد.

كوب من السكر.

كوب من الزبادى.

نصف كوب من السمن.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من جوز الهند.

لوز.

طريقة عمل البسبوسة

نحضر وعاء ونضع بداخله السميد والسكر والزبادى وجوز الهند والسمن والبيكنج باودر، ثم نخلطهم مع بعض جيداً.

نقوم بخلط جميع المكونات يدوياً حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

احضرى صينية مدهونة بالدقيق، ثم ضعي البسبوسة وزعي حبات اللوز من فوقها، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180حتى يحمر وجهها.

تحضير الشربات

المكونات

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ليمونة.

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضع السكر والماء ونخلطهم جيداً ويرفع على النار ويقلب حتى الغليان، ثم نضيف الليمون ونستمر فى التقليب حتى يصبح القوام متماسك.

نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد.

وصفة الجلاش بالبسبوسة

قبل أن تحضر هذه الوصفة نقوم بتحضير بوله ونضع بداخلها

كوب من اللبن.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

3 معالق كبار من السمن.

نخلط اللبن مع البيكينج باودر والسمن جيداً.

هذا الخليط سوف نضعه بين طبقات الجلاش.

خطوات تحضير الجلاش بالبسبوسة