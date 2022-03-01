نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الأرز بالحليب الكريمي في الفرن بكل أسراره بمكونات متوفرة في جميع المنازل في المقال التالي
أرز بالحليب الكريمي في الفرن من أكثر الحلويات الشهية والاقتصادية التي تقدم في فصل الشتاء ويمكن تقديمها أيضاً بارد فهو من الحلويات السهلة و المغذية وهذا لأنها تحتوي على الحليب و الأرز وكلتا هذه المكونات مفيدة جداً للأطفال لجميع أفراد أسرتك، دائمًا نقوم بالذهاب إلى المطاعم و الكافيهات لتناول هذه الحلوى اللذيذة جداً، ويتسأل الكثير من الأمهات عن أسرار قوام الأرز بالحليب و طعمه اللذيذة ومعرفة قوامة الكريمي المتماسك سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لعمل أحلى وأطعم أرز بالحليب في الفرن.
مقادير الأرز بالحليب الكريمي في الفرن
هذه الحلوى من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها من المنزل، كما أنه من الحلويات الخفيفة واللذيذة ولا تحتاج الكثير من المكونات وهي:
- لتر من الحليب الطازج.
- كوب إلا ربع من الأرز الأبيض المغسول.
- 2 ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.
- كوب إلا ربع من الماء.
- 6 معالق كبيرة من السكر.
- 3 معلقة كبيرة من الكريم شانتية بودر.
طريقة تحضير الأرز بالحليب الكريمي في الفرن
- في البداية نقوم بغسل الأرز المصري جيدًا بالماء الجاري لكى ينظف تماماً من الأتربة و الأوساخ.
- ثم نصفي الأرز و نتركه على جنب حتى يتخلص من الماء.
- بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على نار متوسطة ونضيف لتر من الحليب ونتركه حتى يغلي.
- ثم نقوم بإضافة الأرز المغسول و المصفاة على الحليب
- نترك الحليب مع الأرز يغلوا مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر و كوب إلا ربع من الماء.
- نترك هذه المكونات على نار متوسطة لمدة دقيقتين.
- نضيف عليهم الكريم شانتية ونقلبه مع الحليب.
- بعد ذلك نقوم بتهدئة النار على الحليب لكى يتشرب الارز الحليب.
- نتركه حتى يتشرب الحليب على نار هادئة مع التقليب بين كل فترة والأخرى.
- نرفع الحليب من على النار ونأتي بقوالب الفخار أو المتوفر لديك.
- نوزع خليط الأرز بالحليب في القوالب، ثم نوزع على وجه القليل من القشطة البلدي لكي يأخذ اللون الذهبي ويعزز من طعمه.
- ندخل القوالب في الفرن لمدة 10 دقائق حتى يأخذ الأرز بالحليب لون الذهبي.
- نخرجه من الفرن ويقدم للطعام بارد أو ساخن حسب الرغبة وبالصحة والهنا.
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