هحضريها فى 10 دقايق… طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض والمشروم طعمها تحفة هتعجب عائلتك جدا

عمل المكرونة بالصوص الأبيض، المكرونة بالصوص الأبيض أحد الطرق اللذيذة فغالبًا ما تبحث السيدات على طرق جديدة ولذيذة لعمل المكرونة باعتبارها من أهم وأفضل أنواع الوجبات والتي لا يختلف أحد على عشقها من الكبير والصغير و المكرونة بالوايت صوص نوع من تقديم المكرونة ذات المذاق الرائع ومنها تم عمل أنواع مختلفة من الباستا وإليكم طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص.

عمل المكرونة بالصوص الأبيض

يتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة كالتالي:

مكونات عمل المكرونة بالوايت صوص

كيس من المكرونة الأقلام.

ملعقة من الملح.

زيت زيتون.

ملعقتين من الزبدة.

كوبين من اللبن الدافئ.

رشه من الفلفل الأسود.

ملعقتين من الدقيق.

خطوات تحضير عمل المكرونة بالوايت صوص

نحضر حلة أو وعاء ونضع به كمية من الماء ونضيف رشه من الملح والزيت ونضع الحلة على النار.

ننتظر حتى تغلي ثم نضع المكرونة ليتم سلقها ثم نُصفيها من الماء.

نقوم بتحضير الوايت صوص و نحضر وعاء آخر ونضع بها الزبدة و نضع الوعاء على النار.

ننتظر حتى تذوب الزبدة ثم نضع الدقيق ونقوم بالتقليب حتى يتحول الدقيق إلى اللون الذهبي.

نقوم بإضافة اللبن بالتدريج ونستمر في التقليب حتى نحصل على الوايت صوص.

نقوم بوضع الصوص على المكرونة ونقلبهم ويقدم.

أسهل طريقة لعمل المكرونة بالوايت صوص والمشروم

كيس من المكرونة.

شرائح من المشروم.

ثوم مهروس.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقتين من الدقيق.

بقدونس مفرومة.

مكعبين من الزبدة.

جبنه بار ميزان.

كوب من اللبن الدافئ

خطوات تحضير المكرونة بالوايت صوص والمشروم