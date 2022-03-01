في 3 دقائق.. اعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في المنزل ب 3 مكونات بطعم احلي من محلات البيتزا

‏هناك العديد من منتجات الأجبان التي يمكن الحصول عليها من خلال الحليب وجميع هذه المنتجات يتم اعدادها من خلال الحليب الطبيعي الطازج كامل الدسم ولكن تختلف الأجبان في الطعم بناء على المكونات التي يتم استخدامها معه وعلى طريقة التي يتم من خلالها إعداد الأجبان لذلك توجد العديد من انواع الأجبان ومن خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن الجبن المطاطي الذي يتم استخدامه في إعداد الاصناف المتعددة مثل الحلويات والبيتزا والمكرونة والعديد من الاصناف الأخرى وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن المطاطي ‏والمكونات التي يحتاج إليها حتى يكون هذا الجبن جاهز.

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مكونات إعداد الجبن المطاطي

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لا يحتاج هذا الجبن المطاطي إلى العديد من المكونات ولكن يحتاج إلى طريقة مختلفة حتى نحصل على قوام الجبن المطاطي الذي نستخدمه في إعداد البيتزا والمكرونة والعديد من الاصناف الأخرى حيث يعد هذا الجبن من الأجبان المفضلة لدي الكثير من الناس لأن له طعم لذيذ ومذاق رائع وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الجبن:

نحتاج إلى كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.

نحتاج إلى ‫1\2‬ كوب من الخل‬

وكوب من عصير الليمون

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طريقة إعداد الجبن المطاطي

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن المطاطي في المنزل وهذه الطريقة هي:

نضع الحليب على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نستمر في تحريك الحليب نقوم بتهدئية النار ثم نضيف إلى الحليب ‫1\2‬ كوب من الخل وكوب من عصير الليمون.‬

ونستمر في التحريك مرة أخرى حتى تبدأ بعض قطع الجبن تتكتل على سطح الحليب.

نقوم بجمع جميع قطع الجبن ونضعها معا ونستمر في التحريك حتى تبدأ كتل الجبن تكبر بعد ذلك نقوم بتصفية الجبن من الحليب المحيط به حتى نحصل على قطعة كبيرة من الجبن بعد ذلك نضع قطعة الجبن في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح جاهزة.

بعد أن تتماسك قطعة الجبن نقوم به تقطيعها إلى قطع صغيرة حتى تكون جاهزة ونستخدمها مع أي أصناف أخرى.

الجبنة الموتزريلا من أكثر أنواع الأجبان التي يجب تناولها في المنزل حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات الضرورية بالجسم لذلك يجب تناولها بكميات وفيرة حتي تحصلين عاىنوعغ جبن مثل المطاعم يجب اتباع الخطوات السابقة التي قمنا بذكرها خلال السطور القليلة تمكنك من عمل جبنة مثل الجاهز بدون مجهود وقد أوضحنا هذه الطرق في ألمقال بسهولة يمكنك عملخا