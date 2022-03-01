طريقة عمل البسكويت بقطع الفواكه المجففة في 10 دقائق فقط

البسكويت يعد من الحلوى السريعة واللذيذة المرغوبة دائماً بجانب كوب الشاي، فهو له أيضاً العديد من الأنواع المبتكرة ولكل منها مذاقه الخاص مثل بسكويت النشادر، وبسكويت جوز الهند، وأيضاً البسكويت بالمربي وغيرهم من الأنواع الشهية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012