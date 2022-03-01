معجزة ملعقة القرنفل لعلاج شيب الشعر المبكر بدون رجعة استعيدي شبابك وانسي الشعر الأبيض

يعتبر شيب الشعر من المشكلات التي يعاني منها معظم الرجال والنساء، ويلجؤون دائما إلى المستحضرات المصنعة بالكيماويات للتخلص من الشعر الأبيض ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعر الأبيض فيما بعد، فيجب أن نلجأ لبعض الطرق الطبيعية لإعادة رونق الشعر والتخلص من الشيب، سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات الطبيعية بالقرنفل لعلاج الشيب.

طريقة تحضير وصفة القرنفل والزيوت

المكونات:-

قرنفل.

ملعقة من زيت قرنفل.

ملعقة من زيت سمسم.

ملعقة من زيت خردل.

ملعقة من زيت زيتون.

كريم مرطب.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير برطمان مناسب قم نقوم بطحن القرنفل جيدا.

ثم نقوم بإضافة زيت السمسم على القرنفل ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع زيت القرنفل وزيت الخردل وتقلب.

ثم نضع زيت الزيتون والكريم المرطب ونقلب جيدا حتى تمتزج كل المكونات جيدا ويغطى البرطمان ويوضع في مكان مظلم لمدة يوم كامل.

نقوم بعد ذلك برج البرطمان حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.

نقوم بدهن الخليط على بصيلات الشعر بمقدار مناسب منه وخصوصا اماكن ظهور الشعر الأبيض.

يترك على الشعر لمدة ١٥ دقيقة ثم يغسل بالشامبو المناسب لكل شعر.

نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً حتى نحصل على شعر صحى خالى من الشيب.

طريقة تحضير وصفة القرنفل الشعر الابيض الجاف

المكونات:-

٢ ملعقة من زيت الزيتون.

٣ معالق من زيت القرنفل.

٤ معالق من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة نضع القرنفل المطحون مع زيت الزيتون ويخلطون جيدا.

نقوم بإضافة زيت الخروع وزيت القرنفل ويمزج الخليط جيداً.

يتم توزيع الخليط على الشعر وفرك جذور الشعر به جيدا.

يترك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء.

يستخدم هذا الخليط مرتين أسبوعياً.

طريقة تحضير وصفة القرنفل والزنجبيل

المكونات:-

ثمرة جنزبيل طازج.

٢ ملعقة من زيت القرنفل

طريقة التحضير:-