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عمر شويل - جدة أسرار تدميس الفول زي المحلات أعملي الفول المدمس على أصوله بطريقة طرية وزي الزبدة - ثقفني
يعتبر الفول من أنواع البقوليات الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة واللازمة لجسم الإنسان فهي غني جدا بالبروتينات والفيتامينات وملئ بالألياف والمعادن، فقد نجد عدد كبير من الناس بلا إستثناء يعشقون تناول الفول المدمس فهو من الأكلات المعروفة في الكثير من الدول، وهو يعد من المأكولات الشعبية التي تشتهر بكثرة في مصر فجميع المصريين يحبون تناوله في وجبة الإفطار بالتحديد، بجانب طبق من البطاطس المقلية والطعمية والمخللات وغير ذلك، فمن الممكن أن نقوم بعمل الفول المدمس في المنزل بدلا من شرائه جاهز فهذا يكون صحي أكثر.
مكونات الفول المدمس بطريقة بسيطة
- كيلو واحد من الفول.
- كمية مناسبة من الماء.
- ثمرتان من الطماطم.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الملح والكمون.
- رشة من الكزبرة الجافة.
طريقة عمل الفول المدمس بطريقة بسيطة
- نقوم بغسل الفول بطريقة جيدة للتخلص من الأتربة والشوائب التي تتعلق به ثم نضعه في طبق كبير ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء الدافئ ونتركه بهذه الطريقة لمدة ليلة كاملة.
- وفي اليوم التالي قومي بإحضار وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع كمية الفول المنقوع بعد تصفيته من الماء.
- ونتركه على النار حتى الغليان وعند غليان الفول مع الماء نضيف أربع ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر بشرط أن يتم غسله جيدا في وضعه ثم نضيف ثمرتان من الطماطم ونقوم بتقطيعهم على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- وبعد ذلك يتم إضافة رشة من الملح والكمون ونترك الفول على النار حتى يتم تسويته جيدا وقبل تسوية الفول نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- وعند تسويته يتم رفعه من على النار وعندما نقوم بعمل الفول قومي بتجهيز طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت نضع كمية من الفول المدمس.
- وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ورشة من الملح والكمون والكزبرة الجافة ويتم تقليبهم مع بعض لمدة خمس دقائق ثم يتم تقديمه.
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