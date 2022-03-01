حل سريع وفعال في علاج الأظافر الجافة خلال وقت قصير هتشوفي الفرق بنفسك

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عمر شويل - جدة علاج الأظافر الجافة ، يجب العناية بالأظافر حتى يمكنك الحصول على أظافر صحية، وليس من الضروري أستخدام مستحضرات باهظة الثمن، يعتبر بداية علاج الأظافر البعد عن العادات السيئة التي تضر بأظافرك، والاعتناء بقص الأظافر بطريقة صحيحة باستخدام المقص المناسب ومع القص بشكل دائري من الأطراف حتى تتمتعي بأظافر صحية، وسوف نستعرض معكم بعض الوصفات والطرق سهلة التحضير للعناية بأظافرك.

علاج الأظافر الجافة رطبي أظافرك

ترطيب الأظافر من أهم الطرق للعلاج حيث تعطي نعومة للأظافر ممكن يقلل من حدوث تشققات أو كسر للأظافر، مع الحفاظ بشكل روتيني على الترطيب نتيجة لما تتعرض له أظافرك من استخدام الماء بكثرة أو استخدام مسحوق ومنظفات تضر بالأظافر.

العناية بقص الجلد الزائد

التخلص من الجلد الزائد أمر ضروري جداً للعناية بالأظافر، حيث أن وجود الجلد الزائد حول الأظافر يؤثر على النمو بشكل عام، لذلك ننصح بالترطيب بشكل روتيني للجلد الزائد باستخدام زيت مناسب أو كريم مرطب وادخله باستخدام العصا المخصصة بالعناية بالأظافر، وقص الجلد الزائد بالمقص المخصص ضمن أدوات العناية بالأظافر.

عدم الإفراط في استخدام الماء

ليس معني ذلك عدم غسيل يديك أو عدم الاهتمام بالنظافة عموماً بل المطلوب الانتباه للطرق التي تساعدك على تقليل ملامسة الماء بكثرة لأظافرك، لان الأفراط في استخدام الماء يضعف بنيه الأظافر ويجعلها ضعيفة وهاشة.

التعامل مع الأظافر بلطف

من المهم التعامل مع الأظافر بطريقة لطيفة أثناء أستخدام مبرد الأظافر،وأثناء تنظيف تحت الأظافر من الأوساخ لعدم الإصابة بعدوة فطرية أو بكتريا،وحافظي على الأظافر كما تحافظي على الشعر لان كلانا من الشعر والأظافر يتكون من بروتينات الكيريتين، لذلك لابد من التخفيف من أستخدام المواد التي تعمل على التلميع لأظافر، ويفضل استخدام محلول نيل 15 Nail لتقوية ونمو وعلاج الأظافر وتغذيتها فهي لها فعالية عالية في سرعة العلاج.

عدم الاستعجال في مرحلة نمو الأظافر

هناك أشخاص يعانون من حالة من عدم الشعور في قضم الأظافر، إذا كنتي ممن يعانون من هذه الحالة لابد من التركيز في نمو الأظافر وشكلها الجميل أثناء النمو مما يجعلك تشعرين بالفخر والانتصار، مما يجعلك تهتمي بالعناية أكثر بالأظافر، بجانب ذلك تناول الغذاء المناسب والغني بالفيتامينات التي تساعد على نمو وتقوية الأظافر.