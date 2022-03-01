طريقه عمل الكريب الحادق في المنزل بعجينة قطنية وطرية وبطعم ألذ وأحلي من المطاعم

تعتبر أكلة الكريب من أهم وأشهر الأكلات التي تجمع بين ثقافات دول حوض البحر المتوسط حيث كان الكريب من أصل فرنسي وكان من الحلويات فقط وبعد ذلك أصبح حادق، حيث قامت مختلف البلاد بحشو عجينة الكريب بالكثير من أنواع الحشوات الحادقة الأخرى مثل اللحوم والفراخ وأنواع مختلفة من الخضروات أيضاً.

من أشهر الأكلات السريعة التى يفضلونها الأطفال فى الوقت الحالى ويحبونه كثيراً لأنه يتمتع بمذاق حلو، كما أنه يمكن أن يقدم حلو أو حادق ومكوناته سهله وبسيطه وسريع التحضير، فيمكن أن يقدم فى الافطار أو الغداء أو العشاء، كما نستطيع أن نحضره فى البيت بكل سهولة لأطفالنا لكي لا يقومون بشرائه من المطاعم للحفاظ على صحتهم من التلوث والأمراض، وسوف نعرض خطوات تحضير الكريب الحادق بالدجاج الكرسبى.

طريقة عمل الكريب الحادق

يتميز الكريب بأنواع مختلفة من الحشوات اللذيذة التى تكسبه المذاق الجميل، فيوجد منه الحادق والحلو وتختلف الحشوات حسب رغبة كل شخص.

طريقة تحضير عجينة الكريب الحادق

المقادير

كوب من الدقيق.

كوب لبن.

بيضة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

طريقة تحضير الكريب الحادق

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق واللبن والبيضة ورشة الملح والسمن ونقوم بخفقه يدوياً جيداً.

نحضر طاسة غير قابلة للصق ونقوم بتسخينها ونضع معلقة كبيرة من عجينة الكريب، ثم نقلبه على الوجه الاخر.

نقوم بعمل نفس الطريقة لكل الكمية.

خطوات تحضير حشوة الدجاج الكرسبي المقرمش

المكونات

نصف كيلو صدور بانيه.

فلفل رومى.

معلقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الزبادى.

بيضة.

بقسماط ناعم.

معلقة كبيرة دقيق.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر

فلفل أسود مطحون.

معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة بابريكا.

موتزاريلا.

جبن مبشور.

خس.

كاتشب ومايونيز.

تحضير وصفة الكريب بالدجاج الكرسبى