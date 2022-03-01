نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الطحينة السائلة الخام على أصولها مثل الجاهزة وسر لونها المميز في المقال التالي
طريقة عمل الطحينة السائلة الخام من أكثر المقبلات الهامة التي لابد من توافرها في جميع المنازل وهذا لأنه لها العديد من الإستخدام في الكثير من الوصفات و السلطات، لذلك تقوم الأمهات دائما بشراء الطحينة من الخارج، ومع قدوم شهر رمضان المبارك تبدأ الأمهات وربات البيوت بتجهيز بعض الأشياء التي تساعدهم في تحضير الطعام في وقت قصير، ومن هنا سنقوم بتقديم الطريقة الصحيحة لتحضير الطحينة الخام السائلة على أصولها ستحضرين كمية من الطحينة بمكونات بسيطة.
مقادير الطحينة السائلة الخام
المكون الأساسي في الطحينة هو السمسم وهناك بعض المكونات الأخرى وسنقدم لكم مكونات تحضير الطحينة السائلة الخام وهي:
- كوب من السمسم المحمص.
- رشة من الملح.
- كوب من السمسم الني الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الدقيق.
- كوب من الزيت.
طريقة تحضير الطحينة السائلة الخام
البيتزا من أصبحت من أهم الوجبات السريعة التي يتم طلبها من المطاعم ويوجد منها طرق مختلفة مثل ميني بيتزا فهي من الوجبات اللذيذة و الخفيفة جدًا حيث تتكون من عجينة هشه وخفيف جدًا وطبقة من الحشوات المختلفة والمفضلة لذلك فهي من أسرع الوجبات السريعة التي تستطيعين تحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة، طريقة التحضير هي:
- في البداية نضع طاسة على النار و نضع كوب من السمسم ونقوم بتحميصة حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح لابد أن يكون تحميص السمسم فاتح لكي لا يغمق لون الطحينة.
- بعد أن يتم تحميص السمسم نقوم بإضافة ملعقة من الدقيق ونحمصه مع السمسم.
- نرفع السمسم من على النار ونقوم بوضعه في وعاء كبير.
- بعد ذلك نضيف عليه كوب من السمسم الني ونخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط.
- ثم نضيف رشة من الملح ونقلبهم جيدًا مع بعضهم، الملح سيكون مادة حافظة للطحينة.
- نأتي بالكبة ونقوم بوضع خليط السمسم ونبدأ بضربه جيدًا حتى يختلط.
- بعد أن يتم فرم السمسم في الكبة نقوم بوضع الخليط في وعاء كبير.
- نضيف نصف كوب من الزيت في الكبة ونقوم بضرب الزيت حتى يصبح قوامه ابيض هذا سيجعل الطحينة لونها فاتح مثل الجاهز، كما أن هذه الخطوة ستجعل قوام الطحينة ناعم ولا يفصل الزيت عن الطحينة.
- بعد ذلك نضيف خليط السمسم على الزيت في الكبة ونضع عليهم نصف كوب من الزيت.
- نقوم بضرب كافة هذه المكونات مع بعضهم في الكبة حتى يصبح قوام الطحينة ناعم.
- نأتي ببرطمان زجاج نظيف و معقم ونسكب خليط الطحينة السائلة الخام به ونغلقها بشكل جيد ويوضع في الثلاجة، عند الاستخدام نقوم باستخدام ملعقة نظيفة.
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