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عمر شويل - جدة بشمعه واحدة تخلصي من تشققات القدمين والجلد الميت في ثواني بدون أي الم - ثقفني
هناك الكثير من الوصفات للتخلص من تشققات الأقدام ومنها ما يلي:
هناك العديد من الأشخاص يعانون من تشققات الأقدام ويقومون بإستخدام الكثير من المنتجات للتخلص من تشققات الأقدام ولكن بتكون بلا فائدة، وهناك من يقوموا بالبحث عن وصفات للتخلص من تشققات الأقدام بطريقة سريعة وصحيه وتكون بفائدة، معنا سنقدم لكم أسهل الوصفات للتخلص من تشققات الأقدام في المنزل.
وصفات للتخلص من تشققات الاقدام
هناك الكثير من الوصفات للتخلص من تشققات الأقدام ومنها ما يلي:
المكونات المطلوبة لتجهيز الوصفة
- شمعه واحدة.
- ثلاث ملاعق من زيت زيتون .
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ٢ ملعقة عصير ليمون.
طريقة تحضير الخلطة
- نقوم بتسييح الشمعة ثم نقوم بوضع عصير الليمون ونقلب جيداً ثم بعد ذلك نضع زيت الزيتون مع زيت اللوز الحلو، ونقوم بالتقليب حتي يتم تجانس جميع المكونات ليصبح الخليط جاهز للإستخدام.
- ثم نقوم بوضع الخليط على القدمين في مكان التشققات ويترك لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك يفرك الخليط ونقوم بغسل القدمين بالماء الدافئ.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع مرطب على القدمين طوال الليل ستلاحظ الفرق كبير جداً ما قبل وبعد إستخدام هذه الوصفة السحرية.
طريقة أخرى للتخلص من تشققات الأقدام
- حيث أنه في البداية لا بد أن نقوم بوضع الشمعة في إناء وتوضع على النار نصف دقيقه واحدة ثم نقوم بوضعه على الأقدام مباشرة توضع في المكان الذي يوجد به تشققات.
- ثم يترك لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ وبعدها نضع كريم مرطب ونقوم بارتداء شراب لمدة ثلاث ساعات وستلاحظ الفرق كبير من قبل وبعد إستخدام هذه الوصفة، يمكن استخدام هذه الوصفة مرتان في الأسبوع.
- تعتبر هذه الوصفات من أفضل الوصفات التي تقضي على تشققات الأقدام بشكل كبير وسريع.
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