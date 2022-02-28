بدون رجيم الشوربه الحارقة للدهون تخسي من 7 ل 9 كيلو ف الأسبوع وهتشوفي الفرق بنفسك

تعتبر مشكلة إنقاص الوزن بشكل طبيعي من المشاكل التي يوجهها العديد من الأشخاص، بالرغم من محاولتهم المستمرة في إتباع نظام غذائي صحي، إلا يكون معدل إنقاص الوزن بطيء، فنقدم لك عزيزي القارئ شوربة حارقة للدهون، مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، تساهم في التخلص من الكرش وزيادة معدل حرق الدهون، والتخلص من الوزن الزائد، كما إنها شوربة صحية وآمنة.

طريقة عمل الشوربة الحارقة للدهون

يساعد هذا المشروب الذي يعتبر غير معروف العديد من الأشخاص على المساعدة في تفتيت الدهون والحصول على جسم رشيق وصحي في شهور قليلة.

مكونات الوصفة:

1/2 فرخة (صدور).

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر.

1 ملعقة كبيرة من الكرفس.

1 ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من القرفة بودرة.

2 حبة من الجزر المقطع لقطع متوسطة.

2 حبة من البطاطس مقطعة لقطع متوسطة.

ملح.

إناء ماء ساخن.

تحضير الشوربة الحارقة للدهون

يفضل تناول الشوربة في وجبة الغذاء أو العشاء اتبع الخطوات الآتية:

نقوم بتقطيع صدور الفراخ إلى قطع صغيرة وغسلها جيدًا بالملح والليمون والماء.

نقوم بإحضار وعاء ونرفعه على النار ونضع قليل من زيت الزيتون.

نضع كلًا من الدجاج والبطاطس والجزر حتى يأخذا اللون الذهبي.

نضيف التوابل إلى الوعاء ونقوم بمزجه والتقليب جيدًا.

نضيف الماء الساخن ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الدجاج والبطاطس والجزر.

يقدم ساخنًا وبالهنا والشفا.

نصائح لإنقاص الوزن بشكل طبيعي