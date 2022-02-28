مكون في بيتك ضعيه على الشامبو قنبلة لتطويل وتكثيف وانبات فراغات الشعر بسرعه البرق

مكون في بيتك ضعيه على الشامبو قنبلة لتطويل وتكثيف وانبات فراغات الشعر تعرفي على طريقة تحضير شامبو القرنفل بوضع كمية من القرنفل على نوع الشامبو الذي تستخدمينه لشعرك، فالقرنفل له فوائد متعددة لكل أجزاء الجسم المختلفة فهو فعلًا بمثابة نعمة عظيمة من الله الكريم، ووضعه على الشامبو يضيف إلى الشامبو الكثير فهو يساعد في تطويل الشعر ويحل الكثير من مشاكل الشعر المختلفة كما أنه يزيد من نعومة الشعر بالنسبة للأشخاص التي تتمتع بشعر كيرلي مموج غير انسيابي، وسنوضح لكم أبرز فوائد شامبو القرنفل في السطور القادمة من مقالنا اليوم.

طريقة تحضير شامبو القرنفل

قومي بوضع عدة حبات من القرنفل على الشامبو المفضل لك والمناسب لشعرك.

وقومي برّج العلبة جيدًا واتركيها لعدة ساعات حتى يتفاعل القرنفل مع الشامبو.

ثم قومي بغسل شعرك سواء عند الاستحمام أو في أي وقت تقومين بغسل شعرك بواسطة الماء وشامبو القرنفل.

الذي قمتي بتحضيره ودلكي شعرك به جيدًا ثم اتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر وخلصيه من الشامبو الذي وضعتيه عليه.

ويمكنك استخدام هذه الوصفة في كل مرة تقومين بغسل شعرك.

يمكنك إضافة زيت الزيتون إلى المزيج أو على شعرك مباشرة وعند إضافته.

قومي بالاحتفاظ بالمزيج لمدة ثلاثة أسابيع في مكان مظلم حتى لا يتعرّض لأشعة الشمس ويؤثر على الشعر.

إذا أردتي استخدام وصفة شامبو القرنفل أو شامبو القرنفل المضاف إليه زيت الزيتون يمكنك استخدامها حتى ثلاث مرات أسبوعيًا.

أهم فوائد مزيج القرنفل مع الشامبو

لشامبو القرنفل الكثير من الفوائد وتتمثل فوائده بالنسبة للشعر في كل مما يلي:-