نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج القولون والتخلص من البقايا المتحجرة وقل وداعا للانتفاخ والإمساك في ٧ أيام في المقال التالي
يعاني الكثير من الأفراد من القولون العصبي والذي يعتبر من أكثر الأمراض المزعجة والمؤلمة، وتقلصات المعدة والانتفاخ ويلجؤون إلى الكثير من الأطباء والأدوية، والذي يعتبر الكثير منها في أغلب الأحيان مسكنات للألم، كما أن انتفاخ البطن بالغازات يعتبر من أكثر الأمور التي تسبب الانزعاج للشخص خاصة عند الخروج في الإمكان العامة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة طبيعية تخلصكم من كل هذه الأعراض من مكونات طبيعية ومضمونه.
مكونات وصفة لعلاج القولون
وسوف نوضح لكم مكونات وصفة لعلاج كل مشاكل القولون والتي تساعد على التخلص من تقلصات وألم المعدة والقولون وإليكم مكونات الوصفة والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي متناول كل المنازل.
- حوالي ملعقة صغيرة من الشمر.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من اليانسون.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من النعناع.
- ملعقة صغيرة من الكراوية
- ملعقة من العسل الأبيض.
- عصير ليمونه واحدة.
طريقة علاج القولون
وبعدما تعرفنا إلى المكونات التي نحتاجها لتحضير هذه الوصفة السحرية لعلاج القولون، سوف نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد.
- حيث أن الخطوة الأولى هي أن نحضر إناء كبير ونضع به كمية من الشمر واليانسون، والكمون، والزعتر، والنعناع والكراوية بالمقادير السابقة.
- ثم نضيف كوب من الماء على هذه الأعشاب ونقلبهم جيدا ونضعه على النار، نترك الخليط على النار حتى يغلي.
- والخطوة التالية هي أن نرفعه من على النار، ونضيف عليها ملعقة من عسل النحل وعصير واحد ليمونه ونقلبهم جيدا.
- كما أنه لا بد من تناول كوب من هذا المشروب يوميا كل صباح على الريق خلال ٧ أيام، يساعد على التخلص من انتفاخ البطن والمعدة وألم القون العصبي، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.
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